Reforzarán plan contra incendios forestales

Estiaje 2025–2026

Metepec, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), llevó a cabo una reunión presencial y virtual con núcleos agrarios beneficiados por el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHEM) con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, atención y coordinación frente a la temporada de incendios forestales 2025–2026.

En el encuentro participaron más de mil 400 asistentes, entre ellos, representantes de bienes comunales y ejidos de toda la entidad mexiquense, propietarios de predios particulares, así como delegados regionales y coordinadores de incendios forestales de Probosque.

Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de dicho organismo, de la Secretaría del Campo, explicó que desde julio se han implementado medidas que contribuyen en el combate de fuegos forestales; además de ayudar a la restauración forestal mediante actividades silviculturales en una estrategia conjunta con núcleos agrarios.

“Este año los riesgos son los mismos: tenemos mucho material seco. ¿Qué quiere decir esto? Más evaporación, más resequedad en el suelo y tenemos más combustibles. Analizamos los índices de riesgos para identificar los sitios o ejidos que tengan mayor probabilidad”, dijo el Director.

Durante la sesión, especialistas del organismo explicaron que las cuencas hidrográficas, además de sostener la vida y regular el ciclo del agua, se ven afectadas por la erosión, la degradación y los incendios forestales, lo que disminuye la fertilidad del suelo y la resiliencia de los ecosistemas. Por ello, se destacó la necesidad de aplicar prácticas de manejo preventivo para reducir riesgos y fortalecer la salud del bosque.

Asimismo, se subrayó la labor fundamental de las brigadas comunitarias en predios beneficiados por PSAHEM, responsables de realizar actividades como chaponeo; poda; retiro y acomodo de material combustible; apertura de brechas cortafuego y líneas negras, y la implementación técnica y segura de quemas controladas, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. Estas acciones reducen la acumulación de combustibles y mejoran la estructura del bosque.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con la gestión forestal sustentable, la prevención de incendios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y comunitarias en todo el territorio estatal.