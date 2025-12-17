José Gordon: Los sueños como puerta a la conexión humana que olvidamos

«Los sueños de Patanjali»

Por Arturo Arellano

José Gordon, novelista, ensayista, traductor y periodista cultural, presenta Los sueños de Patanjali, una obra que se posiciona como un ambicioso puente entre la ciencia y las artes. Editada por Grijalbo, la novela entrelaza percepción, conocimiento científico y mitología para explorar los misterios de la existencia humana.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Gordon explica que el libro nace de una preocupación profunda: «Lo pensé como una obra que toca tanto los mundos internos y externos que tenemos como seres humanos. Siento que a veces hemos olvidado la gran importancia de nuestros sentidos y la capacidad que tiene nuestra percepción de registrar lo que sucede a nuestro alrededor. Como si nos sintiéramos aislados, como personajes solitarios, sin poder percatarnos de los demás», comenta el también reconocido periodista que recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2013.

Uno de los elementos más fascinantes que Gordon desarrolla en su investigación es la existencia de una conexión imperceptible entre las personas que puede detectarse en la forma de hablar y comunicarse con otros. «Podemos percibir a través de la comunicación quién está del otro lado, existe una conexión que va más allá de las palabras», sugiere el autor, quien ha sido cocreador de Imaginantes y del Colisionador de Ideas.

El novelista y periodista cultural afirma que su obra entrelaza la neurociencia, la filosofía oriental y la poesía.

Los sueños como

manifestación del ser

El autor profundiza en el papel de los sueños a través de la historia. «Los sueños han sido en diferentes culturas medios para descubrir cosas importantes. Para algunos son premoniciones, para otros representan mensajes divinos o guía espiritual, pero siempre son una manifestación de lo que llevamos dentro, de nuestra consciencia más profunda», explica Gordon.

La novela gira en torno a Patanjali, el sabio indio que vivió entre los siglos II antes de Cristo y IV después de Cristo, considerado uno de los místicos más importantes del lenguaje sánscrito y creador del Yoga-sutra, base de las técnicas de meditación que conocemos hoy. «Me encantó descubrir que el nombre Patanjali significa ‘una ofrenda que cae del cielo como una serpiente’, y en sus textos propone la idea revolucionaria de que la mente puede escapar de las paredes del tiempo y estar en todas partes. Esto nos invita a reflexionar no sólo sobre nuestra presencia en cuerpo y mente, sino también sobre el entorno que nos rodea», comenta Gordon.

La convergencia de voces:

ciencia, filosofía y poesía

La estructura narrativa de Los sueños de Patanjali incorpora un diálogo entre pensadores de diversas épocas y disciplinas. Gordon teje en la narración reflexiones y visiones de Aldous Huxley, William Butler Yeats, Mircea Elíades, Jorge Luis Borges, Amos Oz, Carl Jung, María Zambrano, Octavio Paz y Antonio Machado, entre otros.

«Para mí, la poesía no es algo que simplemente brote de la imaginación sin conexión con la realidad. Es una percepción profunda de cómo funcionan las cosas. Creo que es fundamental afinar esa idea porque vivimos en un entorno fragmentado y no nos damos cuenta de qué tan interrelacionados estamos», sostiene Gordon.

El novelista también aborda lo que la neurociencia denomina «el problema difícil»: explicar qué es la percepción. «¿Qué es el color rojo?, es algo que no todos vemos de la misma manera y, sin embargo, ubicamos una noción común de él. El escritor Elías Canetti escribió: ‘sólo por los colores vale ya la pena vivir eternamente’. Esto habla de la gran complejidad de entender cómo funcionan todas nuestras sensaciones», reflexiona.

Una invitación para

abrir puertas cerradas

Gordon concluye con una reflexión que resume la intención de su obra: «Todos hemos tenido las dudas de los poetas, pero no nos damos cuenta y las soslayamos. Quisiera que este libro ayude a los lectores a abrir la caja donde nos hemos encerrado por la cotidianidad, a ver más allá de lo que tenemos enfrente, a abrir nuestras mentes para poder percibir a otros, a la naturaleza y a aquello que no podemos ver. Eso fue lo que me enseñó Patanjali».

Los sueños de Patanjali está disponible en librerías y plataformas de comercio digital desde noviembre de 2025. La obra de 272 páginas forma parte del catálogo de Grijalbo Narrativa, sello de Penguin Random House.

José Gordon (Ciudad de México, 1953) es novelista, ensayista, traductor y periodista cultural. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2013. Es cocreador de Imaginantes y del Colisionador de Ideas. Desde 2007, conduce y dirige La oveja eléctrica, un programa dedicado a la divulgación de la ciencia y el pensamiento.