La CFE iniciará proyectos para generar 6 mil megawatts a través de 4 centrales: CSP

Proyectos de inversión privada en 11 entidades

Se garantizará que el Estado genere 54% de energía eléctrica y la IP el 46%, afirma la Presidenta

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 proyectos para generar 6 mil megawatts (MW) nuevos a través de la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); 3 proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así como proyectos de inversión privada para garantizar la generación de 54 por ciento de energía eléctrica nacional por parte del Estado mexicano y de 46 por ciento para la inversión privada.

“Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diesel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático, eso lo hace CFE.

“El próximo año, en total estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54 por ciento (de la generación eléctrica) el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que en 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir que los privados invirtieran en electricidad violando la Constitución. Mientras que en 2013, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto con la Reforma Energética, CFE se convirtió en empresa productiva del Estado y se dividió con el objetivo de privatizarse; se crearon las sociedades de autoabasto, perdiendo CFE la capacidad de generación eléctrica. Mientras que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, inició la recuperación de CFE estableciendo que 54 por ciento de la energía eléctrica sea generada por la Comisión Federal de Electricidad; se tienen firmes las inversiones para el próximo año, así como un plan para generar 24 mil MW adicionales.

Proyectos en marcha

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya inició la construcción de la CCC “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. Además se desarrolla la ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, de Altamira, Tamaulipas y de Mazatlán, Sinaloa, que en conjunto adicionarán cerca de 3 mil MW de capacidad y tendrán una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos (mdp). Puntualizó que la Central de Combustión Interna (CCI) de Los Cabos, Baja California Sur, se reevalúa por las condiciones actuales del mercado, con el propósito de salvaguardar un correcto desarrollo de sus obras.

Además, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.

Respecto a las centrales de generación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), añadió que se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW, en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

Como parte de los proyectos de transmisión, recordó que son 66 proyectos, de los cuales 22 están en proceso de concurso, las últimas de ellas programadas para la segunda quincena de diciembre, mientras que en 2026 se consideran 44 proyectos: 20 para el primer trimestre, iniciando sus publicaciones a partir de febrero, así como tres proyectos para mayo y junio. Y 21 proyectos más serán publicados en el tercero y cuarto trimestres.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento. En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.

Anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se emitirá una segunda convocatoria a finales de enero, ya que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con los de la inversión privada.

Rechazo a una intervención de EU en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la “no intervención” ante el incremento de las tensiones en Venezuela, luego de la amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”.

La mandataria mexicana criticó que “no se le ha visto” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente al riesgo de intervención de Washington en la nación sudamericana, por lo que convocó al organismo internacional a asumir su papel para evitar que se dé un conflicto y se derrame sangre.

“Esperemos que no se dé (una invasión). Hay que velar todos, el mundo entero debe velar porque no haya una intervención, que haya una solución pacífica a cualquier controversia”, enfatizó.

Más allá del régimen de Maduro, dijo, la posición de cualquier presidente mexicano debe ser la no intervención, la salida pacífica de conflictos y la autodeterminación de los pueblos.

La jefa del Ejecutivo abrió con un mensaje ante el riesgo: “por la declaración del presidente Trump y la situación en Venezuela reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención ni injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.

Exhortó a que cualquier controversia y diferendo internacional se solucione por la vía del diálogo, la paz y por el principio de no intervención.