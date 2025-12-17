EU y México unen esfuerzos contra ataques de narcodrones en la frontera

Acuerdan fortalecer el intercambio de inteligencia

Profundizarán la cooperación en investigaciones relacionadas con huachicol y tráfico ilícito de fentanilo

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia para enfrentar los ataques con drones perpetrados por cárteles de la droga y así consolidar un frente común frente a los retos del crimen transnacional y garantizar una mayor seguridad en la región fronteriza, informó el Departamento de Estado.

Asimismo, ambos países se comprometieron a profundizar la cooperación en extradiciones, decomiso de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustible, así como a reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo.

Washington destacó que el esfuerzo conjunto busca desmantelar redes criminales y bloquear a personas e instituciones financieras cómplices en la fabricación, distribución y venta de estupefacientes y sus precursores químicos.

Los acuerdos derivan de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, celebrada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza.

Expertos en seguridad fronteriza advierten que el uso de drones por parte de grupos criminales añade complejidad al control territorial y a las labores de vigilancia, por lo que consideran indispensable la implementación de tecnologías antidrones y protocolos conjuntos entre ambos países.

La reunión entre las dependencias de ambos países tuvo el foco en la lucha contra el fentanilo, el poderoso opiáceo sintético que deja decenas de miles de muertes por sobredosis y que ha devastado a Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para clasificar esa droga como un “arma de destrucción masiva”. Y subrayaba esa asolación que ha dejado en territorio estadounidense: “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo. 200,000, 300,000 personas mueren cada año, que sepamos”, expuso.

El Departamento de Estado ha respaldado esa postura, al asegurar que poner fin al comercio ilícito del opiáceo sintético “es un objetivo principal de este esfuerzo”. En su escrito, expone que el Grupo de Implementación de Seguridad (SIG, por sus siglas en inglés) ha impulsado acciones “decisivas” contra los cómplices, distribuidores y las instituciones financieras relacionadas con ese comercio ilícito.

El SIG está impulsando acciones contra instituciones financieras y personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y de sustancias químicas precursoras. Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar a las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y otros grupos criminales, interrumpir los flujos de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes.

Cárteles dan un salto con narcodrones

Especialistas de seguridad en Europa, Estados Unidos y México han detectado que los carteles han infiltrado a sus miembros en el frente de Ucrania, donde han recibido formación para convertirse en pilotos que operen drones con visión remota, adquiribles en cualquier establecimiento y con la posibilidad de ser adaptados como proyectiles kamikaze. De este modo, el narco incorpora estrategias de combate de bajo costo a su arsenal que han demostrado ser un punto de inflexión en la contraofensiva de Kiev contra Moscú.

Con los intensos enfrentamientos entre ambas naciones, Ucrania se ha convertido en el centro mundial de entrenamiento táctico en guerra con drones. Los centros de aprendizaje abarcan contenidos desde la fabricación y alteración artesanal de los dispositivos, hasta el dominio de configuraciones analógicas, camuflaje térmico, uso de diversas técnicas de interferencia, vuelo a baja altitud y pilotaje con visión remota en primera persona (FPV).

De acuerdo con información dada a conocer por el medio The Intelligence, las academias de drones FPV, asociadas con la Legión extranjera ucrania —una unidad creada por el presidente de ese país, Volodímir Zelenski—, estaban inicialmente reservadas para operadores de esa nacionalidad, pero gradualmente se fueron abriendo a voluntarios extranjeros, entre los que predominaron personas de origen mexicano y colombiano. El reporte detalla que muchos de estos reclutas, según datos cotejados por Interpol y la DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense), son sospechosos de tener antecedentes penales, vínculos con organizaciones criminales o de haber pertenecido a milicias narcoparamilitares en Latinoamérica.

“Existen dificultades en el proceso de investigación del lado ucranio, lo que significa que es difícil rastrear a las personas que ingresan, ya que no todos los colombianos y mexicanos que combaten en Ucrania pertenecen a un grupo del crimen organizado. Hay un poco de ambos, y obviamente la situación en Ucrania es difícil. Pero en cuanto a cómo llegan realmente, he visto informes de que esto está sucediendo a través de empresas contratistas militares privadas. Mucho de esto se debe a informes y a un poco de especulación de algunas fuentes”, explica Alexander Marciniak, analista de inteligencia latinoamericana de la firma Sibylline en llamada desde Londres.

Según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), dependiente de la Universidad de Georgetown, en EU, uno de los primeros casos documentados de un dron armado en México es de octubre de 2017, cuando un cuadricóptero comercial equipado con un explosivo improvisado fue incautado en una parada de tráfico.

Los usos se fueron diversificando, desde el tráfico de drogas y armas entre territorios limítrofes de México y Estados Unidos, hasta tareas de vigilancia a organizaciones rivales o personal a cargo de la seguridad fronteriza.

Steven Willoughby, director de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aviones No Tripulados, del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, dio conocer que durante los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur entre México y EU.