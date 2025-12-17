Reforzarán seguridad en carreteras para vacaciones

Operativo Delta

Con el objetivo de reforzar la seguridad en carreteras federales y terminales de autobuses durante las vacaciones de invierno -del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026- la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implementará el Operativo 30 Delta.

En estas acciones dirigidas al autotransporte federal participan servidores públicos de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional.

La DGPMPT, a través del Operativo 30 Delta, verificará la integridad psicofísica de operadores, con el apoyo de 16 unidades médicas distribuidas en siete puntos carreteros itinerantes, así como en 16 terminales de autobuses.

Los exámenes médicos comprenden una inspección general, interrogatorio intencionado, valoración de signos vitales y de reflejos oculares, osteotendinosos y coordinación psicomotriz, así como exploración de área cardiaca.

También se aplican pruebas de detección de ingesta de bebidas alcohólicas y de enervantes, y valoración de signos de cansancio del conductor.

Además de estas medidas, la SICT recuerda a los usuarios que los números telefónicos de emergencia para asistencia en caso de algún accidente son los siguientes:

Emergencias: 911

Capufe: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088

Atienden más de 372 mil baches

Por otra parte, la SICT destacó que durante 2025 atendió 372 mil 441 baches, a través del Programa “Bachetón”, en 45 mil 477 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Estas acciones, bajo la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT, generaron más de 4 mil empleos y se realizaron con una inversión de 3 mil 367 millones de pesos en beneficio de más de 126 millones de habitantes.

“A través del Programa “Bachetón” se garantiza una red carretera segura en especial en aquellas regiones en donde las carreteras representan el principal medio de conexión entre comunidades, centros urbanos y servicios”, destacó la dependencia en un comunicado.

Precisó que las obras se llevaron a cabo en dos etapas. La primera inició el 15 de noviembre de 2024 y finalizó en mayo de 2025. En este periodo se atendieron 288 mil 694 baches; se realizó el deshierbe de 26 mil 300 hectáreas de las franjas laterales de derecho de vía, desazolve de drenaje, retiro de derrumbes, relleno de deslaves, entre otros.

La segunda etapa se llevó a cabo del 16 de abril a diciembre de 2025, mediante la cual se dio atención a 83 mil 747 baches con una inversión de mil 776 millones de pesos.

El “Bachetón”, de acuerdo con la SICT, forma parte de su Programa de Conservación Rutinaria, con lo cual se realizan trabajos menores, como bacheo, sellado de grietas, limpieza de obras de drenaje menor y del derecho de vía, entre otros.

“Este programa forma parte de las acciones prioritarias destinadas a fortalecer la movilidad terrestre, reducir los riesgos viales, y preservar el patrimonio público en beneficio de millones de personas usuarias”, concluyó la Secretaría.