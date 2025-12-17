Amagan transportistas y campesinos con bloqueos en periodo vacacional

Alerta en 28 estados

Manifestaciones en 28 estados si sus exigencias no son resueltas en breve

Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) amagaron con realizar más bloqueos carreteros durante la temporada vacacional, si no son atendidas sus peticiones por el gobierno federal, luego de una mesa de diálogo este miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Dirigentes gremiales y funcionarios federales tienen como objetivo desahogar demandas críticas sobre el reforzamiento de la seguridad ante el robo en autopistas, la creación de una reserva de granos y la resolución de conflictos agrarios específicos en Tamaulipas, Tlaxcala y Guanajuato.

Previo al encuentro en Gobernación, David Estévez, líder de la ANTAC, estableció la postura del gremio. Advirtió que el movimiento se encuentra en «alerta máxima» en 28 entidades de la República, a la espera de los resultados de esta negociación.

Estévez señaló que, de no alcanzarse acuerdos concretos con el gobierno federal, las acciones de protesta podrían radicalizarse en las próximas fechas festivas.

Esperamos de verdad que hoy se resuelvan las demandas justas que estamos pidiendo y también decirle a los medios que ya están preparados en 28 estados (…) En caso de que no lleguemos a un acuerdo, pedimos perdón, porque yo creo que no sé cómo vaya a ser su Navidad ni tampoco su Año Nuevo», sentenció el dirigente.

Continúa la inseguridad en carreteras

Por su parte, el sector campesino puso sobre la mesa cifras respecto a la violencia que enfrentan en las vías de comunicación. Eraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, denunció que en los últimos 30 días se ha reportado la desaparición de seis conductores de transporte de carga.

A la sesión de trabajo acudieron, además de los líderes gremiales, representantes de las dependencias encargadas de dar solución a estas problemáticas.

El encuentro forma parte de los acuerdos pactados semanas atrás para frenar la incidencia delictiva que afecta la cadena de suministro y la seguridad alimentaria en el país.

En esa ocasión, los campesinos y las autoridades de la Secretaría de Gobernación alcanzaron un acuerdo luego de que los productores y transportistas bloquearan varios tramos carreteros en el país, lo que generó caos vial en diferentes zonas.

Los campesinos habían denunciado que sus demandas no han sido escuchadas ni resueltas debidamente, por lo que señalaron que se seguirán manifestando hasta alcanzar un acuerdo.