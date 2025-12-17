Realizan 117 cirugías de cataratas Centro de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE

Hospital Regional “1° de Octubre”

Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, impulsado por Martí Batres

Especialistas en oftalmología del Centro de Cirugía Ambulatoria del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre”, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó el fin de semana del 6 y 7 de diciembre una exitosa jornada quirúrgica de cataratas, mediante la cual 117 derechohabientes recuperaron la vista.

La directora del Centro de Cirugía Ambulatoria “1° de Octubre”, Claudia Obil Chavarría, destacó que la jornada médica, que formó parte del del programa federal “Ver por México”, fue la primera intervención que se realizó en estas salas de operación, las cuales fueron remodeladas a través del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE.

“Es la primera jornada con esta cantidad de pacientes en la cual todos los quirófanos ya se encontraban habilitados para poder operar. (…) Todo el esfuerzo que se hizo nos permitió operar a más de 100 pacientes en un tiempo récord”, mencionó.

Obil Chavarría explicó que, mediante la técnica de facoemulsificación, procedimiento de mínima invasión que consiste en usar ultrasonido para romper en pequeños trozos el cristalino opaco (catarata) y reemplazarlo por una lente intraocular artificial (LIO), las y los derechohabientes intervenidos pueden reincorporarse a sus actividades cotidianas de manera rápida.

“Las cirugías que se realizan aquí tienen un impacto importante en la calidad de vida de las personas, ya que regresan rápido a las actividades de la vida diaria, pero lo más importante es que recuperan su vista”, subrayó.

Asimismo, resaltó que de los derechohabientes intervenidos, 15 pertenecían al municipio de Huejutla, Hidalgo, por lo que fueron alojados en la Estancia Temporal para Enfermos de los Estados, en cumplimiento con el compromiso del ISSSTE de ofrecer una atención digna, humana e incluyente.

Finalmente, Obil Chavarría reconoció las acciones impulsadas en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que la rehabilitación de las salas de operación concluyera en el menor tiempo posible, lo cual permitirá realizar en promedio más de 4 mil cirugías al año.

“La mejora de la unidad representa una oportunidad muy valiosa para todos los pacientes que se atienden aquí. La vamos a aprovechar al máximo todos, los trabajadores, los cirujanos, anestesiólogos y toda el área de enfermería. (…) El centro de cirugía quedó mucho más funcional con todo el equipo nuevo que nos trajeron y las remodelaciones que se hicieron, esto repercute de manera muy favorable en la mejora de la salud de nuestros pacientes”, concluyó.