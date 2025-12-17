El gobierno de México inicia obras para saneamiento del lago de Pátzcuaro: SICT

Se destinarán 147 mdp a obras

Como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, el Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), inició oficialmente la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, con lo que se contribuirá al saneamiento del lago de Pátzcuaro, uno de los cuerpos de agua más importantes y emblemáticos de la entidad, en beneficio de más de 63 mil habitantes.

Durante el evento, el coordinador de Conagua del Plan Lázaro Cárdenas del Río, Joaquín González, en nombre del director general de la Conagua, Efraín Morales López, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno de México para mejorar las condiciones de vida de la población, mediante ejes de trabajo que incluyen diversas acciones de agua potable, apoyo al campo, tratamiento de las aguas usadas y, precisamente, el saneamiento del lago de Pátzcuaro.

Para estas obras, cuyo desarrollo durará entre 9 y 12 meses, destacó, se destinará una inversión total de 147 millones de pesos (mdp). Puntualizó que incluyen la ampliación y modernización de las plantas tratadoras de aguas residuales San Pedrito, las Garzas y Janitzio, que, en conjunto, verterán 175 litros de agua tratada cada segundo (l/s) al lago.

A la planta San pedrito se le destinará una inversión de alrededor de 100 mdp y aportará 150 l/s de agua tratada que cumplirá la NOM-001-Semarnat-2021, en beneficio de más de 53 mil habitantes.

La planta de tratamiento las Garzas recibirá aproximadamente de 27 mdp, para aportar 20 l/s al cuerpo de agua, beneficiando a más de 7 mil habitantes.

La planta de tratamiento Janitzio, con una inversión estimada en 20 mdp, estará en condiciones de aportar al lago 5 l/s de agua tratada, para beneficio de más de 2 mil habitantes.

Con estas obras, Conagua refrenda su compromiso de sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para mejorar los entornos de manera integral, en beneficio del bienestar del pueblo de México, especialmente de aquellos sectores que históricamente han sido relegados.