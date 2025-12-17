Presenta Clara Brugada el proyecto “Un Mundial donde la Pelota Ruede”

Rehabilitarán 500 canchas de futbol

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el proyecto Un Mundial donde la Pelota Ruede en las Canchas, el cual tiene como objetivo rehabilitar y acondicionar 300 canchas de futbol, más otras 200 por parte de las alcaldías, con el fin de que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar de la transformación del espacio público.

“Consideramos que un mundial con sociedad justa es aquel que democratiza el espacio público, por eso vamos a transformar medio millón de metros cuadrados de espacio público de la ciudad para convertirlos en hermosas canchas de futbol. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer. Queremos un mundial donde los trabajos que hagamos reduzcan desigualdades y ponga en el centro a las personas”, expresó.

Desde el Deportivo Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, donde se rehabilitaron cuatro canchas de futbol 11, la mandataria capitalina recalcó que las canchas, así como otras obras ejecutadas en los alrededores del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), se realizarán de forma permanente, pues con esto se busca el mejoramiento del espacio público para las y los vecinos de la zona.

La Jefa de Gobierno informó que en el contexto de los preparativos de la ciudad para el Mundial 2026, “comenzamos a transformar los lugares, que las colonias tengan suficiente agua, que no se inunden, que tengan los derechos básicos, y estamos hablando del Pedregal de Santa Úrsula, Coapa o del pueblo de Santa Úrsula, allí tenemos considerado en los Pedregales de Santa Úrsula hacer la mejor cancha del mundo, la más bonita, allí, alrededor de este estadio (Azteca) para que nadie se quede fuera y para que nadie se quede atrás”.

De igual forma, Brugada Molina informó que habrá un programa deportivo con especialistas en deporte con el fin de que las infancias y juventudes de toda la ciudad puedan hacer uso de las diversas canchas repartidas en toda la ciudad.

“Queremos que las canchas sean lugar donde se juegue con reglas, que haya juego limpio y que saquemos justamente la tarjeta roja a la violencia, porque queremos vivir un mundial sin racismo; que le saquemos tarjeta roja al clasismo, a la homofobia, al machismo y a la discriminación. Por eso estamos construyendo estas canchas, porque queremos vivir un mundial abierto, humano, solidario, participativo, transformador”, aseveró.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que el proyecto de rehabilitación y construcción de 300 canchas se inició –en su primera fase– el pasado primero de diciembre con 100 de ellas, para concluir sus obras a finales de enero de 2026; mientras que la segunda etapa arrancará el 15 del mismo mes, con el objetivo de terminar las 200 restantes el 28 de febrero.

“La jefa de Gobierno me ha pedido que varias de ellas puedan quedar con una intervención donde las niñas y los niños de estos barrios puedan sentir que estamos desarrollando canchas que puedan soñar, que puedan imaginar, que pueden jugar futbol en espacios dignos y seguros”, expresó el funcionario.

Explicó que se van a construir desde cero un total de 60 canchas, por lo que las 240 restantes serán rehabilitadas y se ubicarán en 232 colonias de las 16 alcaldías, lo que representa una recuperación de 500 mil metros cuadrados.

Basulto Luviano destacó que son 50 canchas de “futbol 11”, 46 de “futbol 7”, 122 para partidas rápidas y 82 multicanchas.

Explicó que se realizarán trabajos de terracería, construcción o rehabilitación de firmes de concreto y de muros o rejas perimetrales, colocación de nuevo pasto sintético –si el tipo de cancha lo requiere–, pintura, instalación de luminarias y realización de murales.

También se rotularán todas las canchas intervenidas para llevar un conteo y se colocará y rehabilitará el mobiliario: las porterías, gradas, la red y todo el equipo para que las canchas funcionen adecuadamente.

El secretario de Obras resaltó la denominación de las 10 mejores canchas de barrios de la Ciudad de México, las cuales serán intervenidas de manera particular, ubicadas en Coyoacán, en Pedregal de Santa Úrsula; en Álvaro Obregón, en la segunda Ampliación de Presidentes; en Cuajimalpa de Morelos, en la cooperativa Palo Alto, y en La Magdalena Contreras, en el predio Oyamel.

Además de las de Gustavo A. Madero, en la colonia Compositores Mexicanos; en Iztacalco, en el campamento 2 de octubre; en Iztapalapa, en la colonia El Paraíso y en Ampliación Emiliano Zapata; en La Magdalena Contreras, en la colonia Potrerillo, y en Tlalpan, en la colonia Miguel Hidalgo primera sección.

Aunado a ello, presentó los prototipos de cancha que se construirán para mantener la identidad gráfica con frases como “Un mundial con derechos plenos” y “Un mundial por la igualdad”, así como los logos y rótulos oficiales.

Al recorrer las nuevas canchas, la Jefa de Gobierno, funcionarios e invitados que la acompañaron realizaron una serie de penales, con lo que se demostró que la Ciudad de México está lista para recibir el Mundial de Futbol 2026.