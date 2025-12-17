La influenza H3N2 no representa ningún riesgo de pandemia: Ssa

“Hay suficientes vacunas”

La inmunización es clave para prevenir casos graves y hospitalizaciones, recomienda

La influenza AH3N2, conocida como “supergripe”, no representa un riesgo para México, pues el país cuenta con un abasto suficiente de vacunas y tratamientos para atender a la población, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, luego de que se confirmara el primer caso de la variante en la Ciudad de México en una paciente ya recuperada.

El funcionario federal descartó cualquier escenario de pandemia y enfatizó que la situación del país está alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad y el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general”.

Subrayó que, aunque no existe un problema sanitario en este momento, se mantendrá la vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar posibles contagios. En México solo se ha registrado un caso de esta variante, detectado hace aproximadamente un mes en la Ciudad de México, en una mujer de 80 años, que no fue hospitalizada y fue dada de alta tras un tratamiento con oseltamivir.

La variante H3N2 subclado K ha generado alertas sanitarias en países de Europa y en Estados Unidos debido a su mayor capacidad de contagio, lo que incluso ha llevado a recomendar el uso de cubrebocas en algunas regiones. Sin embargo, Kershenobich ha tranquilizado que no se trata de una variante nueva ni especial, ya que está contemplada dentro de la vacuna estacional contra la influenza que se aplica en México.

“La vacuna de influenza Mexinvac aplicada en 2024 y 2025 es completamente producida en México y disponemos de la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo”, ha explicado. Añadió que la vacunación es clave para prevenir casos graves y hospitalizaciones, y destacó que responde adecuadamente al tratamiento antiviral habitual, incluido el oseltamivir.

Kershenobich también ha insistido en que la estrategia de prevención es fundamental y recordó que los niveles de influenza en el país se mantienen similares a los del año pasado, cuando lograron ser controlados. Actualmente, México registra alrededor del 50% de cobertura de vacunación, por lo que llamó a la población a acudir a los centros de salud.

A finales de noviembre, aumentaron los casos de influenza a nivel global. En Canadá y Estados Unidos, compartió la Organización Panamericana de la Salud, predominan el tipo A (H3N2), incluido el subclado K, ampliamente detectado también en Asia. Esta variante ha mostrado mayor capacidad de transmisión con los síntomas típicos de este virus estacional. Entre ellos, la fiebre alta, dolor de cabeza y garganta, tos seca, dolor muscular, fatiga extrema, congestión nasal, malestar general y falta de apetito. Todas estas, manifestaciones que pueden ser más severas en niños pequeños, personas mayores o para quienes viven con enfermedades crónicas.

La vacuna está recomendada para niñas y niños de entre seis meses y cinco años, personas mayores de 60 años y quienes presenten factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o padecimientos que comprometan el sistema inmunológico. “La vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales, por eso hacemos un llamado a reforzarla”, ha concluido.

Llamado a vacunarse

La Ssa señaló que la citada variante “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población”.

La Secretaría de Salud informó previamente que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año y que el subclado o variante K, actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos.

La Ssa exhortó a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, Covid-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

Agregó que en caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar. Además, pidió a la población con síntomas usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

Alerta epidemiológica de la OMS

El 4 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) informó a través de su alerta epidemiológica que, en los últimos meses, la situación de la circulación del virus de influenza A(H3N2) relacionada al subclado K, ha aumentado en varias regiones del mundo, especialmente en Europa y en varios países del este de Asia y reiteró sus recomendaciones en la región de las Américas.

Los virus A(H3N2) del subclado K han derivado genéticamente de los virus J.2.4 relacionados, y en un proceso de evolución natural han acumulado varios cambios de aminoácidos en su hemoaglutinina, en comparación con los virus J.2.4 que circularon previamente.

En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones. No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores .

En la región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte (5–7), se observó un incremento sostenido, principalmente debido a la influenza de tipo A. En efecto, en los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Los países del este de Asia, que ahora registran una disminución de la circulación de influenza A(H3N2), no han reportado una gravedad mayor de la enfermedad hasta la fecha. Los análisis filogenéticos de las cepas del subclado K que circulan en estos países sugieren que no son diferentes de las presentes en los países de Europa.