“Tina. The Tina Turner Musical” conquista al CCT 1

Vive la energía de la Reina del Rock

Tina vuelve al escenario: conquista la CDMX

El rugido del rock y la historia de una mujer indomable resonaron de nuevo en el Centro Cultural Teatro 1, donde se estrenó “Tina. The Tina Turner Musical”, la aclamada obra que retrata la vida de una de las voces más icónicas de todos los tiempos. La puesta en escena, que permanecerá en cartelera hasta el 21 de diciembre, celebra el legado de una figura cuya energía y espíritu resiliente siguen inspirando a millones.

La actriz y cantante Aniah Long, undécima intérprete de Tina en el circuito internacional, tomó el escenario capitalino con una fuerza que combinó respeto, emoción y una entrega total. Long ha reconocido que “Tina Turner fue muy valiente y resiliente. Su historia puede darle coraje a muchas mujeres que estén pasando por una situación similar, o a personas que necesitan valor en otro aspecto de su vida”.

Un legado transformado

en teatro musical

El espectáculo, dividido en dos actos, narra desde los orígenes humildes de Anna Mae Bullock —nombre real de Turner— en Tennessee, hasta su consagración mundial como la Reina del Rock. La trama muestra sus años junto a Ike Turner, la violencia que marcó su matrimonio y el proceso liberador que la llevó a reinventarse como solista en la década de los ochenta.

El musical surgió de una idea que la propia Tina concibió junto a su esposo Erwin Bach. Cuatro años antes de morir, escribió en Rolling Stone: “Mi vida ha sido la historia de una niña con grandes ambiciones… lo que me dicen que mi historia les da esperanza, es mi legado”. Desde entonces, el montaje ha recorrido Londres, Nueva York, Hamburgo, Madrid y Monterrey, recibiendo a miles de espectadores que celebran no solo su música, sino su transformación personal.

Todo México

vibra con Tina

Para Aniah Long, presentarse ante el público mexicano ha sido una experiencia vibrante: “En México todos están completamente entregados, y eso como compañía nos encanta. Esperamos que sean unas noches maravillosas”, comentó entre risas y nostalgia.

La intérprete confesó que no tuvo oportunidad de conocer personalmente a Turner, pero asegura haber encontrado su espíritu en cada ensayo: “El espíritu de Tina realmente se apodera de toda la compañía. Es como una gran oleada de energía, enorme y hermosa, pero también llena de gracia”.

Con una producción imponente, coreografías llenas de energía y un trabajo vocal exhaustivo, “Tina. The Tina Turner Musical” en el Centro Cultural Teatro 1, no solo rinde homenaje a una artista irrepetible, sino que invita al público a reconocer la fuerza de renacer, esa misma que impulsó a Turner a convertir el dolor en arte y la adversidad en libertad.