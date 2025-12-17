Con educación financiera, UAEMéx fortalece acciones contra la violencia de género

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Condusef presentó en la Autónoma mexiquense el Proyecto Minerva

Toluca, Méx.- Como parte de las actividades impulsadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) presentó el Proyecto Minerva, una iniciativa enfocada en erradicar la violencia económica contra las mujeres.

En concordancia con los esfuerzos de la Administración Universitaria 2025-2029, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, para brindar a la comunidad auriverde herramientas que contribuyan a romper los ciclos de violencia, se llevó a cabo el webinar “Educación financiera para mujeres como tú”.

Durante este encuentro virtual, Athalit Ainlet Lezama Peralta, titular de la Unidad de Atención a Usuarios A4 de la CONDUSEF, explicó que el Proyecto Minerva es un curso de educación financiera hecho por y para mujeres, desarrollado en colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con la participación de la actual Secretaría de las Mujeres.

El objetivo, señaló, es ofrecer información y herramientas que permitan a las mujeres acceder, comparar y elegir servicios financieros adecuados para ellas, sus familias y negocios, fortaleciendo su autonomía y bienestar económico.

Lezama Peralta detalló que, a lo largo de siete módulos temáticos, las participantes aprenden a elaborar presupuestos, administrar ingresos y gastos, tomar decisiones informadas, ahorrar de manera formal y planear su futuro financiero. Asimismo, conocen la importancia de la prevención financiera, la elección adecuada de productos financieros y la protección frente a posibles fraudes.

Finalmente, subrayó que, aunque el proyecto está dirigido principalmente a mujeres, cualquier persona puede acceder al curso para fortalecer sus conocimientos en administración y cuidado de sus finanzas desde una perspectiva de género.

Las inscripciones para el Proyecto Minerva están abiertas al público en general en minervaeducacionfinanciera.mx y en la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.