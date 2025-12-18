El AICM vive su transformación más amplia de los últimos años

Obras sin planeación provocan caos y retrasos

Pese a extenuantes jornadas, la rehabilitación total no estará lista para el Mundial 2026

Mientras avanzan las obras de la rehabilitación más amplia de los últimos años del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en las Terminales 1 y 2, con el objetivo de mejorar sus instalaciones con miras al Mundial de Futbol 2026, miles de usuarios enfrentan diariamente caos y retrasos, además de los embotellamientos que complican la movilidad para llegadas y salidas.

Los usuarios, ya sea en despegue o llegada, se topan con pasillos cerrados, rutas improvisadas con mamparas, zonas en obra negra, accesos reubicados y largos rodeos para llegar a mostradores o salas de última hora, y a un interminable martilleo. Los que piden taxi de plataforma para retirarse del AICM enfrentan otra penitencia.

Los trabajos de remodelación integral de las Terminales 1 y 2 arrancaron formalmente el 1 de abril de 2025 y forman parte de un paquete de 8 mil 552 millones de pesos, a ejecutarse en varias etapas.

Sólo los contratos integrales para las remodelaciones de T1 y T2, más la supervisión, suman cerca de 2 mil 865 millones de pesos, adjudicados a consorcios encabezados por Autovía Golfo Centro e ICA Constructora, con la firma Ayesa México como supervisora.

El AICM detalló en mayo que los trabajos se realizan por fases, la primera concluirá en mayo de 2026 y la segunda está programada de agosto a diciembre del mismo año. Para no chocar con los picos de operación del Mundial, los contratos prevén una pausa entre el 31 de mayo y el 31 de julio de 2026, reanudando del 1 de agosto al 17 de noviembre.

Paralelamente, el Programa Anual de Obras Públicas del aeropuerto incluye la rehabilitación de la pista 05R-23L por más de 426 millones de pesos, así como un proyecto de “mantenimiento y conservación integral a edificios de las terminales 1 y 2 y obras complementarias”, lo que muestra que la intervención rebasa el ámbito cosmético.

¿Qué remodelaciones se hacen?

Los trabajos incluyen la renovación de sistemas eléctricos y sanitarios, pisos, luminarias, plafones, fachadas, cancelería y mobiliario, así como la instalación de módulos lactarios y estaciones de carga para dispositivos electrónicos.

En la Terminal 1 se modernizan baños, pasillos, salas de pre-espera, bandas de equipaje, escaleras eléctricas y zonas de abordaje como la Bahía F2. En la Terminal 2, las obras abarcan el pasillo de conexión nacional e internacional, filtros de inspección, áreas de migración, pisos y núcleos sanitarios.

Además, se ampliaron y modernizaron los filtros de seguridad para agilizar el acceso a las salas de espera y mejorar la experiencia de los pasajeros.

En la Terminal 1 ya se han remodelado 24 de 33 salas de espera, un avance del 70%. También, ya se pusieron en operación 12 nuevas puertas de embarque, que se suman a otras 12 ya renovadas.

Advierten obras sin planeación

Especialistas en infraestructura aeroportuaria consideran que las obras en curso muestran fallas de origen, ausencia de planeación ejecutiva, desconocimiento operativo y afectaciones al pasajero que no se habían visto en décadas, por lo que aumentan riesgos y evidencian falta de experiencia operativa

“El principal aeropuerto del país está siendo intervenido sin un plan maestro, sin programa de obra y con decisiones que se toman fuera de los comités técnicos obligatorios, lo que incrementa riesgos en seguridad y operación”, dicen funcionarios.

Aunque el discurso oficial asegura que los trabajos buscan “mejorar el confort y los servicios”, los impactos para el usuario son evidentes desde la banqueta.

“En Terminal 1, las puertas 1 y 2 están cerradas desde septiembre, restringiendo los accesos de manera permanente y obligando a los usuarios a ingresar por las puertas 4 a la 10. En el interior, los pasajeros sortean pasillos reducidos, tapiales, columnas peladas, desvíos improvisados y salas de abordaje que cambian de ubicación de un día para otro.

“En Terminal 2, el cierre temporal de las salas 52 y 63, sumado a la intervención de bandas de equipaje y sanitarios, ha desviado flujos a puntos sin señalización suficiente, desplazando a pasajeros poco frecuentes en un edificio ya saturado.

Para los expertos consultados, el problema es estructural. Las obras que se están realizando son paliativos, sin planeación concreta; así, no pueden representar una mejora sustancial», advierte un director técnico del aeropuerto, quien conoce de primera mano los procedimientos de mantenimiento civil.

Otro especialista es más severo: «El permitir que el mantenimiento del AICM se haga bajo estrictas consideraciones castrenses ha generado problemáticas operativas y de seguridad. No existe experiencia previa de Marina en instalaciones civiles de esta escala».

Se requieren trabajos urgentes

Documentos oficiales del propio aeropuerto revelan que sus sistemas de aire acondicionado, elevadores, drenaje pluvial y equipos hidroneumáticos requieren de urgente sustitución, mantenimiento profundo o instalación completa de nuevos equipos, muchos de ellos en Terminal 1, la más saturada del país.

El anexo técnico de la licitación para la «Adquisición e instalación de aire acondicionado para la Terminal 1 y área operacional» advierte que se trata de un reemplazo masivo de equipos esenciales.

Otra necesidad clave son los sistemas hidroneumáticos, indispensables para abastecer agua en baños, servicios generales y áreas operativas.

Otro bloque de necesidades urgentes está en la red de drenaje general y desazolve, donde los técnicos del aeropuerto advierten la relevancia de evitar colapsos en temporada de lluvias.

De acuerdo con los documentos, el AICM enfrenta esta carga de obras en un periodo comprimido que va desde este mes a julio de 2026, justo cuando el aeropuerto deberá absorber el incremento de pasajeros internacionales que traerá la Copa del Mundo.