Ana Renaud comparte en su cuarto libro: La Ciencia de la Paz

Maestra independiente de Aplicación Mental y Coaching

Transformación interior mediante reprogramación mental y expansión de la consciencia

Por Arturo Arellano

La maestra independiente de Aplicación Mental y Coaching presenta su cuarto libro Paz Ciencia: La Ciencia de la Paz, una obra que invita a la transformación interior mediante técnicas de reprogramación mental y expansión de la consciencia.

“Tu mente es un templo, y la manera en que la habitas determina tu paz, tu éxito y tu realización personal”, asegura Ana Renaud, quien comparte en entrevista para DIARIO IMAGEN su historia de vida marcada por la resiliencia y la búsqueda del equilibrio emocional.

Paz Ciencia: La Ciencia de la Paz, ES un texto que busca guiar a los lectores hacia la plenitud y la gratitud mediante herramientas prácticas de transformación mental “Todos poseemos una razón profunda detrás de nuestro ser, actuar, sentir y pensar, una que no siempre es evidente a simple vista”, expresó Renaud.

La autora relató que su camino hacia la aplicación mental comenzó en 2011, tras una experiencia que marcó su vida “Me citan en un restaurante para una entrevista de trabajo, la persona no estaba, esperé una hora y media. Cuando ya me iba, me llama y me pide que regrese. Al verlo, sentí que algo no estaba bien. Resultó ser un tratante de blancas. Afortunadamente no logró hacerme nada, pero fue un parteaguas para volver a hablar con mi madre, quien me enseñó la aplicación mental. Desde entonces pensé que quería dedicarme a esto”.

Ese episodio la llevó a estudiar durante casi 14 años y a crear cursos como Aprende a pensar, que más tarde evolucionaron en Paz Ciencia. El libro, de 288 páginas, surgió de un manuscrito inicial de más de 800 páginas que Renaud depuró hasta dejar lo esencial “Todos queremos mejorar, construir, pertenecer, pero no es necesario esperar al hartazgo. Podemos hacerlo antes, cambiando la mentalidad, porque ahí está la raíz del cambio”, explicó.

La autora subraya que su propuesta no es psicología, sino aplicación mental, cercana a la programación neurolingüística “Con la aplicación mental te enseñamos a usar las herramientas del pasado para forjar un mejor futuro”.

El impacto de su obra ha sido palpable. “No he tenido malos comentarios. Hay gente que me ha dicho que gracias a este libro se acompañaron en procesos difíciles y lograron transformar su vida, lo que me hace muy feliz”, compartió.

Entre los testimonios, destaca el de una joven que, tras un accidente, perdió movilidad en un brazo “Los médicos le dijeron que no podría moverlo. Después de aplicar estas herramientas, meses más tarde comenzó a moverlo”.

Además de la salud emocional, Renaud asegura que sus enseñanzas también ayudan a mejorar las finanzas personales, siempre que el lector aplique los contenidos.

Finalmente, adelantó que organiza eventos mensuales o bimestrales donde entrega el libro acompañado de una charla “Me dan el honor de poder conocerlos y conectar”, concluyó, no sin antes pedirle a los lectores que le den seguimiento en redes sociales a fin de conocer los puntos donde ofrecerá nuvas convivencias.