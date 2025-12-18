Empresarios apoyan la iniciativa de que policías participen en investigación de delitos

Propuesta de Delfina Gómez

Por Arturo Baena

Valle de México. La Cámara de Diputados mexiquense ya estudia la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que se propone establecer que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, participen en la investigación de delitos.

En ese sentido, empresarios en voz de Marco Antonio Santibáñez, aplaudieron la propuesta de la mandataria y aseguraron que lo anterior permitirá consolidar un modelo de seguridad que integre la persecución del delito, la atención a sus causas, la recuperación del espacio público y el desarrollo de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social.

«Aquí lo importante de destacar es que la gobernadora Delfina Gómez, se preocupa y ocupa por la seguridad pública de las y los mexiquenses», dijo

Marco Antinio Santibañez, puntualizó que «el documento, que plantea armonizar la Constitución Política local con la Carta Magna federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que las instituciones policiales del estado auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones».,

Asimismo, precisa que la seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, el estado y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, los derechos, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo previsto en la Constitución local y las leyes en la materia.