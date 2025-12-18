Habrá pistas de hielo en el Parque La Hormiga y Explanada Municipal

Encendido de árbol navideño en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Una noche llena de magia navideña, luces de colores y fuegos artificiales fueron parte de los espectáculos que rodearon la iluminación del árbol de Navidad, encabezada por el alcalde Isaac Montoya ante más de 4 mil vecinas y vecinos que se congregaron en la explanada del Palacio Municipal.

Ahí, el presidente municipal anunció que por primera vez se colocará una pista de hielo en el Parque la Hormiga, además de la Explanada Municipal, de forma totalmente gratuita.

“Fue un año muy emotivo, un año lleno de grandes satisfacciones, estamos cerrando con un compromiso de trabajo que se ha venido realizando”, por lo que es momento para reflexionar, para agradecer, lo que desde las comunidades hemos obtenido que es el apoyo, el respaldo de todas y todos ustedes, señaló.

Isaac Montoya exhortó a las y los habitantes a aprovechar esta temporada y las Fiestas de Fin de año para convivir con su familia y reflexionar sobre lo que se realizó a lo largo de doce meses y también a ponerse metas y objetivos para el año 2026 y cumplir sus sueños.

Además del anuncio de las pistas de hielo que el gobierno municipal acercará por primera vez a las comunidades, en el Parque la Hormiga, además de la Explanada Municipal, también se realizó el encendido simultáneo de los árboles de Navidad en el Molinito y el Parque Revolución.