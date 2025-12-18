Entrega el alcalde Pedro Rodríguez apoyos económicos a damnificados

Ruptura de línea de agua potable

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El presidente municipal Pedro Rodríguez entregó un apoyo de 30 mil pesos a cada una de las 31 familias de San Miguel Xochimanga que fueron afectadas por la ruptura de la línea de agua potable.

Dichos recursos son adicionales a los aprobados por el Cabildo y fueron gestionados por el alcalde ante la aseguradora contratada que cubre daños en viviendas atizapenses, como beneficio por haber pagado en tiempo su predial.

Durante la entrega de cheques, Pedro Rodríguez recordó que el primer apoyo otorgado por el Cabildo fue para todas familias afectadas por la emergencia y sin condicionamiento alguno, sin embargo, dada la magnitud de los daños, se realizaron gestiones con la aseguradora para que se sumara a esta iniciativa y ayudar lo más que se pueda a los atizapenses que perdieron parte de su patrimonio.

“El estar aquí hoy es una muestra de que nosotros somos un gobierno de hechos y no de palabras, porque hoy se cumple el compromiso que adquirí cuando recorrí sus viviendas y les dije que gestionaría un apoyo adicional ante la afianzadora que tenemos contratada para la póliza por el pago del predial, pero en esta ocasión este apoyo es para quienes no gozaban de dicho beneficio”, afirmó.

El alcalde refirió que el seguro contratado por el Gobierno Municipal cubre los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, por lo que en esta emergencia no aplicaba la póliza, sin embargo, se gestionó para que la empresa apoyara a todos en general, trabajo que hoy se ve reflejado en la entrega de cheques para quienes que no tenían póliza.