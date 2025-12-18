Reparten pavos y piernas a los agremiados del SUTEyM Naucalpan

Naucalpan, Méx.- “Hoy celebramos la entrega de pavos y piernas, una prestación que fortalece nuestro convenio de prestaciones y colaterales. Este beneficio es el resultado del compromiso y la gestión incansable de nuestro secretario general, el doctor Tomás Alberto Palomares Parra, a quien agradecemos todo su esfuerzo y dedicación”, aseguró Erick Palomares, asesor general del SUTEyM sección Naucalpan, luego de destacar que el «el liderazgo de Tomás Palomares permite seguir mejorando las condiciones de vida de nuestras familias y reforzar el sentido de unidad que nos caracteriza».

Erick Palomares, puntualizó que «gracias a cada una y cada uno de ustedes por su entrega diaria, por hacer posible que este tipo de acciones se materialicen. Felicidades a todos. Sigamos trabajando juntos por un futuro más justo y solidario», concluyó.