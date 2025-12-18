Bely y Beto llevarán al Auditorio Nacional el mejor show de su carrera; “El Boom de la Diversión»

Con una gran sorpresa virtual

La cita es el 11 de enero de 2026, posterior al lanzamiento de su nuevo disco, cuyo primer sencillo es “Viene Santa Claus”

30 años de trayectoria, de los cuales 10 han sido un rotundo éxito en YouTube, plataforma que les abrió las puertas a los cinco continentes

Por Gloria Carpio

Bely y Beto presentarán un personaje digital interactivo en su noveno show en el Auditorio Nacional, el próximo 11 de enero, consolidando 30 años de carrera y una gira mundial que ha cautivado a millones de niños en cinco continentes. El nuevo personaje digital que se creó durante seis meses invitará junto con Bely y Beto a familias completas a vivir una experiencia sin precedentes en el entretenimiento infantil mexicano.

El fenómeno infantil regiomontano, además cierra el 2025 con el estreno de su nuevo disco, del que se desprende su primer sencillo «Viene Santa Claus».

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, estos divertidos personajes, nos contaron que el espectáculo que presentarán el próximo 11 de enero “es el mejor de su carrera, hemos evolucionado y cada vez que hacemos un show aprendemos», aseguró Bely durante la entrevista celebrada en uno de los mejores restaurantes de La Condesa, Agapi Mu.

Bely y Beto arriban a la Ciudad de México trayendo bajo el brazo una propuesta revolucionaria. «Somos el primer espectáculo infantil de México que estamos con esta propuesta de traer un personaje virtual, interactivo, que va a estar en el show. Este nuevo personaje, cuyo nombre aún permanece en secreto, es el resultado de seis meses de trabajo intenso en su creación digital”.​

La pareja regiomontana ya ha probado esta estrategia en Monterrey, su tierra natal, con resultados exitosos. «Esto ya lo presentamos en Monterrey y ahí iniciamos esta gira del nuevo show que se llama El Boom de la Diversión y a los niños les encantó. Entonces a los niños de México también les va a gustar», compartió durante la conversación.

Tres décadas de éxito global

La historia de Bely y Beto es la de una persistencia que ha trascendido fronteras. «Son 30 años de carrera que tenemos y 10 años de estar en la plataforma de YouTube, que es la que nos ha abierto las puertas ahora sí que a todo el mundo, donde hay niños de habla hispana, han podido ver un video, una canción de Bely y Beto», explicó con orgullo Bely.​

Su expansión internacional no es casual. «Ya hicimos Estados Unidos, Sudamérica, ahora en Europa, México, entonces pues estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido y de que quieran ir a ver un show de Bely y Beto en otras ciudades que no sea Monterrey, que es donde nosotros nacimos y hemos crecido como el show de Beli y Beto», afirmó. El Auditorio Nacional será su novena presentación en ese recinto, todas con llenos totales.​

El fenómeno de los disfraces

y la identificación familiar

Uno de los aspectos que más emociona a Bely es la respuesta de las audiencias. «Me encanta. Fíjate que cuando empezó este, por decirlo de una forma, este fenómeno de que oye, una niña con un vestido y luego otra niña y otra niña, ahora ya para ir a vernos tienen que ir con su outfit porque ya se los piden a las mamás», reveló.​

La identificación trasciende el simple disfraz. «Es algo muy bonito ver que casi todas las niñas que van a un show van vestidas como yo, que se pintan los labios como yo, piden el fleco como yo me lo hago, el moño, el chongo. Hay niñas que tienen cabello corto y piden un postizo para tener el cabello largo como yo», compartió. Lo particularmente notable es que esta dinámica ha envuelto a familias enteras: «No nada más los niños, van a veces los papás, hasta los abuelitos se han vestido de Beto, entonces pues es algo muy bonito que dices, qué padre que toda la familia pueda integrarse con este concepto».​

El trabajo detrás de las cámaras

Bely enfatizó el esfuerzo colosal que implica mantener viva esta propuesta. «Pues muy contenta, la verdad es que ha sido muchísimo trabajo, pues son 30 años de dedicar mi vida a esto, porque no nada más ves el video un martes que es cuando los publico. O sea, es trabajo de toda la semana, de varias horas, de ahora qué voy a hacer, qué canción voy a sacar, qué personaje o de qué se va a tratar la historia», explicó.

El proceso creativo del nuevo personaje digital fue especialmente demandante. «Sí llevó un proceso de seis meses de poderla crear digitalmente, ponerle el nombre, qué vas a hacer, que se vea bonita, ponerle la voz, entonces es todo un proceso bastante largo, pero quedó bien bonito», detalló sobre la construcción del misterioso personaje.

La fuente de la inspiración:

volver a ser niña

Cuando se le preguntó sobre qué nutre su creatividad, Bely ofreció una respuesta reflexiva. «Pues mira, me inspiro mucho en que a veces quiero volver a ser niña para yo entender a los niños, porque pues yo también fui niña, yo también tuve ilusiones, esperanzas y en eso me baso para hacer el contenido de Bely y Beto, porque los niños pues al final de cuentas tienen mucha inocencia y tienen mucha incertidumbre y creatividad».​

Esta conexión emocional es fundamental para su éxito. Reconoce que «conectar con un niño» es un desafío constante, pero cuando se logra, la recompensa es absoluta. «Si le gustas te adoran y si no, pues te ignoran», sintetizó, subrayando la honestidad brutal del público infantil.

Nuevas plataformas:

El disco «Viene Santa Claus»

Para cerrar 2025 con broche de oro, Bely y Beto estrenan su nuevo álbum en todas las plataformas digitales. «tenemos el estreno de nuestro nuevo disco en todas las plataformas digitales para que los niños canten y bailen, y viene incluida una canción de Navidad». El sencillo tiene un título festivo: «Viene Santa Claus».​

Límites, valores y

educación integral

Más allá del entretenimiento, Bely enfatiza el papel pedagógico de su trabajo. En su recomendación a las familias, subraya la importancia de los límites, con el caso de su relación con Beto «Nos llevamos bien, pero cuando se pasa de listo y se porta mal, pues sí hay que poner límites. Acuérdense que el ser humano debe de crecer con límites desde que somos pequeños para poder forjar buenos adultos».

Durante las festas navideñas, su mensaje fue claro respecto a los valores fundamentales. «Que disfruten mucho estas fiestas, que son las fechas que podemos estar más con la familia, que podemos a veces recapacitar, de hacer cosas mejores para mejorar como personas, pero sobre todo que se celebre lo que es la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús en familia, inculcárselos a los niños, que sea las festividades realmente de lo que acontece el nacimiento del Niño Dios, no tanto los regalos».

Finalmete, Bely hizo un llamado directo a las familias mexicanas, reconociendo que los boletos suelen agotarse rápidamente. «Pues nada más que no se les olvide que el 11 de enero estaremos con el nuevo show de Beli y Beto, no se lo pierdan, vayan con toda la familia y los boletos disponibles en Ticketmaster, cómprenlos con tiempo porque luego me andan escribiendo por Facebook, ya no hay boletos, yo quería un lugar mejor, entonces aprovechen ahorita».

«Les recomiendo que vayan, que no se lo pierdan porque es uno de los mejores shows que vamos a presentar Beli y Beto pues en toda la carrera que hemos tenido, porque pues hemos evolucionado y cada vez que hacemos un show aprendemos y ahora vamos a poner esto y vamos a experimentar con esto, entonces siempre tratamos de evolucionar el show para que sea más atractivo para los niños».

Bely y Beto compartieron durante la entrevista que el 11 de enero presentarán su noveno show en el Auditorio Nacional con un personaje virtual interactivo, una propuesta sin precedentes en el entretenimiento infantil mexicano.

Con 30 años de trayectoria artística y una década en YouTube, la pareja regiomontana ha conquistado audiencias en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Y destacaron cómo YouTube «nos ha abierto las puertas a todo el mundo».​