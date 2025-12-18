CLAUDIA CURIEL DE ICAZA PRESENTA EL BALANCE CINEMATOGRÁFICO 2025 CON UN IMPORTANTE INCREMENTO A LOS APOYOS AL CINE DESDE LA EDUCACIÓN, LA CREACIÓN, LA EXHIBICIÓN Y LA PRESERVACIÓN

Por primera vez, de manera conjunta, se presentó un balance del subsector cinematográfico, resultado de una coordinación institucional

Después de una década, incrementaron los montos del EFICINE

En agosto abrió en su totalidad la Cineteca Nacional Chapultepec

El CCC firmó un convenio con la SEP para lograr la certificación de toda su oferta académica

Los Estudios Churubusco se fortalecieron y generaron nuevas relaciones de colaboración

En 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México realizará un sólido trabajo en formación, capacitación, producción, difusión, proyección internacional y fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México –a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y los Estudios Churubusco– presentó un balance de las actividades realizadas durante 2025 para impulsar y fortalecer a las comunidades cinematográficas del país.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, participó en el diálogo con representantes de la industria, que por primera vez se hace de manera conjunta. La acompañaron, la directora de IMCINE, Daniela Alatorre; la directora de Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen; la directora del CCC, Dinorath Ramírez, y el director de Estudios Churubusco, Cristián Calónico, quienes detallaron los ejes de trabajo en 2025, así como los planes para 2026.

“De manera puntual: se ampliaron los apoyos, los estímulos; estamos viendo los incentivos y haciendo trabajos de democratización, de mejoramiento de las convocatorias, ya que hemos buscado que sean más inclusivas; estamos mejorando el espacio de formación, así como temas de garantizar calidad y distribución”, afirmó la secretaria Curiel.

Asimismo, agradeció el compromiso “que tiene que ver con las ganas de hacer, que se llama gestión, que es voluntad y trabajo que han demostrado todas las directoras y Calónico”. Todo el trabajo interinstitucional, aseguró, permite “fortalecer y balancear un ecosistema que se traduce no solo en creación, producción y exhibición, sino en formación”.

Y también subrayó: “Sabemos que hay un largo camino pero hay un respaldo y una voluntad política que inicia con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Fortalecimiento de los apoyos al cine mexicano

En 2025, el IMCINE, mediante el Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), incrementó el monto disponible en seis de sus 12 modalidades y se ajustaron los lineamientos de las convocatorias con el objetivo de dar mayor flexibilidad respecto a los requisitos y procesos.

Por primera vez en una década, aumentaron los montos del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión para la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE). Cabe destacar que para la convocatoria de 2026, se aprobó un incremento de los montos máximos por proyecto: de 20 a 25 millones de pesos para producción y de dos a tres millones de pesos para distribución.

El apoyo al cine que se realiza desde las comunidades indígenas y afrodescendientes se mantuvo a través del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC). En 2025, se registró el mayor número de proyectos con apoyo desde la creación del estímulo.

La colaboración con instituciones a nivel internacional también se robusteció. En el marco de la visita a México del presidente de Francia, Emmanuel Macron, se firmó una carta de intención con el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), para mejorar la cooperación en políticas públicas, formación de creadores, coproducción y preservación del patrimonio audiovisual. Además, se tuvo presencia en la reunión de 2025 de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y del Programa Ibermedia.

“El IMCINE seguirá fortaleciendo los apoyos al cine, así como a la circulación, la difusión y preservación del cine mexicano. En particular, para 2026 buscamos fortalecer las convocatorias de guión y desarrollo, las de producción en los estados, así como la exhibición del cine mexicano”, adelantó la titular del IMCINE.

El cine también se ve

La Cineteca Nacional reafirmó su compromiso con la promoción, la preservación y la ampliación de la cultura cinematográfica.

Con corte al 11 de diciembre, se realizaron 31 mil 321 funciones que reunió a un millón 351 mil 116 asistentes. Se estrenaron 218 películas, de las cuales 77 fueron mexicanas, lo que fortalece la presencia del cine nacional dentro de una programación diversa e internacional. Cabe destacar que la cinematografía mexicana representó 35% del total de las películas exhibidas y concentró 16% de la asistencia anual.

Entre los títulos con mayor audiencia destacó Soy Frankelda, de los hermanos Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz, la cual se convirtió en la película mexicana más vista con 45 mil 742 asistentes. Por otro lado, con 118 mil 786 espectadores, la película internacional más vista en 2025 fue Memorias de un caracol (Australia, 2024), de Adam Elliot.

En agosto abrió en su totalidad la Cineteca Nacional Chapultepec, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. El nuevo complejo cuenta con ocho salas, un foro al aire libre para más de 300 personas y diversos espacios de esparcimiento. También, se abrió la Mediateca Chapultepec, que integrará más de siete mil títulos nacionales e internacionales, además de revistas, catálogos, guiones y libros especializados, reforzando la misión de descentralizar y ampliar el acceso al cine de calidad.

“Del 15 de agosto para acá, siento que el público ha abrazado el espacio y hemos ido al encuentro de un público nuevo en la zona poniente de la Ciudad de México, estamos muy contentos”, aseguró Marina Stavenhagen sobre uno de los proyectos más ambiciosos de la Cineteca Nacional.

La preservación del patrimonio fílmico nacional continuó como labor esencial. La institución mantuvo el trabajo en la restauración digital, catalogación y ampliación de su acervo para asegurar la conservación y difusión de la memoria audiovisual, garantizando su transmisión a generaciones futuras.

Desde las aulas del Centro de Capacitación Cinematográfica

A 50 años de su fundación, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) se consolidó como el espacio de formación de nuevas miradas del cine mexicano, pues en 2025 se firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr la certificación de toda la oferta académica; se puso en marcha el CCC Chapultepec e incrementó la formación en línea, con el objetivo de que el aprender y hacer cine sea un derecho accesible para todas las comunidades del país.

“Estamos celebrando medio siglo de esta institución, algo que es muy relevante porque cuando volteamos a ver al sector cinematográfico nos damos cuenta que muchas y muchos de sus actores fueron formados en la institución. Entonces el legado de la escuela es grande, pero también su compromiso de continuar siendo relevante e impulsora del medio cinematográfico en nuestro país”, celebró Dinorath Ramírez.

A lo largo del año se atendieron a 936 estudiantes, provenientes de 28 entidades de todo el país en todos los programas y actividades de formación. El fortalecimiento de la oferta académica proyectó un horizonte en el que nuevas especialidades, cursos con reconocimiento oficial y un modelo de educación en línea amplían las posibilidades de creación, estudio y encuentro.

En la misma ruta, avanzó la preservación y la difusión del acervo del CCC con la digitalización de obras y su circulación nacional e internacional.

Estudios Churubusco, 80 años al servicio del cine

Cristián Calónico se congratuló de la reunión entre las autoridades de cine para un ejercicio sin precedentes de rendición de cuentas para la industria desde las políticas públicas: “Creo que era necesario hacer este evento conjuntamente, pues habíamos estado por separado, pero en conjunto nunca lo habíamos hecho”.

Los Estudios Churubusco cumplieron 80 años de servicio a la comunidad audiovisual y cinematográfica y durante 2025 se realizaron diversas actividades conmemorativas, como la develación de un billete conmemorativo de La Lotería Nacional; la cancelación de un timbre postal, tres conciertos musicalizados en vivo con el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM); la publicación de dos libros dedicados a la memoria e historia de los trabajadores de los Estudios Churubusco; la proyección en la Cineteca de las Artes del ciclo “Las Inolvidables de Churubusco” que tuvo 3,797 asistentes con solo una proyección al dia; la muestra de ocho películas emblemáticas mexicanas y el Coral de Honor que le otorgó la 46 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

También se llevaron a cabo tres exposiciones fotográficas “Estudios churubusco y sus trabajadores: 80 años materializando historias”, dos de ellas ubicadas en espacios de la Cineteca Nacional y la tercera en las Rejas del Bosque de Chapultepec. Por último, el evento que cierra la celebración, misma que puso al centro a las y los trabajadores de los Estudios Churubusco, es la exposición de arte “Estudios Churubusco: 80 años, 8 miradas, 8 intervenciones desde el arte” que se encuentra en la Galería Manuel Felguérez del Centro Naciona de las Artes.

Los eventos sirvieron para estrechar lazos con los diferentes sectores que conforman la comunidad audiovisual y cinematográfica del país y permitieron que las nuevas generaciones conozcan el abanico de servicios que Churubusco ofrece.

Asimismo, se fortalecieron y se generaron nuevas relaciones de colaboración con festivales de cine, lo que contribuyó a impulsar la actividad fílmica del país, favorecieron la coproducción como un factor estimulante del medio audiovisual.

El Gobierno de México anunció una importante inversión que permitirá en los próximos años renovar y modernizar la infraestructura de foros, bodegas y oficinas, a fin de posicionar a los Estudios como un complejo a la altura de las exigencias actuales del sector audiovisual de México y del mundo.

Finalmente, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México reafirmó su compromiso con el fomento y la promoción del cine mexicano con acciones contundentes para fortalecer a las diferentes comunidades que integran la industria.

“Hoy se traduce en logros concretos para el cine mexicano: una inversión pública sostenida que ha fortalecido todo su ciclo –formación, creación, producción, exhibición y preservación–, mejores condiciones para las y los creadores, mayor diversidad territorial y reglas claras de apoyos”, consideró la secretaria Claudia Curiel de Icaza.