Se incorporan casi mil nuevos policías a labores de seguridad en el Edomex

Formación con habilidades operativas y valores éticos

La gobernadora Delfina Gómez encabezó la clausura de los cursos de formación inicial en la Universidad Mexiquense de Seguridad

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, concluyó la formación de 996 nuevos elementos de Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Custodios Penitenciarios, quienes se suman de manera directa a las labores de seguridad y atención ciudadana en distintos municipios de la entidad.

“Quienes forman parte de esta generación tendrán una tarea muy relevante, pues estarán en zonas estratégicas para apoyar labores de prevención, mejorar la convivencia y ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo”, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la ceremonia de clausura de cursos, impartidos por la Universidad Mexiquense de Seguridad, la Mandataria estatal señaló que la incorporación de estos elementos forma parte de la estrategia implementada por su administración, para dar mayor tranquilidad a los y las mexiquenses.

Además, reconoció el acompañamiento del Gobierno de México y el interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ella me ha expresado personalmente su respeto y reconocimiento hacia la labor que se está realizando en el Estado de México para garantizar la tranquilidad y construir la paz que tanto anhelan las familias mexiquenses”, afirmó la Mandataria mexiquense.

La formación de los nuevos elementos incluye disciplina, conocimientos técnicos, habilidades operativas y valores éticos, además de actividades complementarias como foros internacionales con especialistas en seguridad y torneos tácticos y deportivos.

Del total de egresados, 501 corresponden a Policía de Proximidad Estatal, 276 a Policía de Proximidad Municipal y 219 a Policías Custodios Penitenciarios, quienes se integran a los trabajos de seguridad en beneficio de casi 18 millones de habitantes del Estado de México.

Acompañada de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, la Gobernadora agradeció a las familias de las y los cadetes por su confianza y destacó que el Gobierno del Estado de México mantiene inversiones en equipamiento, patrullas y mejores condiciones laborales para quienes integran los cuerpos de seguridad.