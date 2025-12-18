Recuperan la vista 235 derechohabientes del HG de Zacatecas del ISSSTE

Quinta Jornada Quirúrgica de cataratas

Un equipo multidisciplinario de 30 profesionales trabajó de manera coordinada en beneficio de afiliados

Zacatecas, Zac.- Personal médico y administrativo del Hospital General (HG) de Zacatecas, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, realizó con éxito la quinta Jornada Quirúrgica Oftalmológica, la cual benefició a 235 derechohabientes, de 55 a 85 años, con cirugías de catarata.

El director del HG de Zacatecas, José Guadalupe González García, detalló que el pasado mes de noviembre, un equipo multidisciplinario de 30 profesionales: médicos especialistas, enfermeras, enfermeros anaestesiólogos, y personal administrativo trabajó de manera coordinada para devolver la vista y mejorar la calidad de vida de las y los afiliados, con cirugías de aproximadamente 10 minutos de duración.

«Se utilizó una técnica para el retiro de la catarata y la colocación de un lente intraocular. (…) Participaron dos oftalmólogos responsables de todas las cirugías; 12 enfermeras generales; tres enfermeras quirúrgicas; dos anestesiólogos; tres optometristas; y ocho trabajadoras y trabajadores administrativo y de trabajo social, para logística, organización y acompañamientos de los pacientes», detalló.

Al finalizar los procedimientos, el equipo médico explicó a cada paciente los cuidados posteriores y las recomendaciones necesarias para asegurar su recuperación. Además, para reforzar la atención cálida y humana, se ofreció a los pacientes un refrigerio al concluir su cirugía y se transmitió a cada persona la tranquilidad de estar en manos de un equipo altamente capacitado y comprometido con su bienestar.

Los subdelegados médico y administrativo del ISSSTE en la entidad, René Padilla Rodríguez y Salvador Estrada González, respectivamente, coincidieron en que la quinta jornada quirúrgica refleja el compromiso de la actual administración de fortalecer los servicios médicos y acercar la atención especializada a los derechohabientes.

Algunos pacientes beneficiados compartieron su experiencia, como David Chávez, quien agradeció a los médicos y enfermeras el trato recibido.

«El trato ha sido muy humano. Me operaron un ojo hace tiempo y hoy el otro. Todo el seguimiento ha sido excelente, a la altura del ISSSTE”, expresó.

Finalmente, la derechohabiente Olga Ruíz comentó que se encuentra satisfecha con el servicio que el ISSSTE le brindó, por lo que agradeció a los profesionales la atención.

“Nunca había utilizado los servicios del ISSSTE y me voy gratamente sorprendida. La atención fue cálida y profesional; me siento muy agradecida con todos”, subrayó.

Los procedimientos oftalmológicos formaron parte de la estrategia nacional de Jornadas Quirúrgicas, que ha permitido reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a la derechohabiencia, con la realización de intervenciones adicionales a las programadas en unidades médicas de todo el país.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja para brindar atención digna, oportuna y de calidad a las y los trabajadores del Estado.