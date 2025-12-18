Nuestra posición sobre los migrantes es su protección, no la criminalización: CSP

Programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025

Con la estrategia “México te abraza”, se han realizado 145 mil 537 repatriaciones y brindado 846 mil servicios a connacionales

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México se escribe con “M” de migrante, a quienes reconoció como heroínas y héroes de la Patria, y recordó que la posición del gobierno mexicano es la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo entre las naciones para disminuir este fenómeno al invertir en los países con mayor pobreza y desigualdad.

“Nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre, de cualquier país hacia otro, y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa: Migrantes que llegan a México de otros países buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del gobierno en caso de que así lo deseen hacer y ha funcionado. Entonces esa siempre será nuestra posición”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que con la estrategia “México te abraza”, del 20 de enero al 17 de diciembre, se han realizado 145 mil 537 repatriaciones de las que 116 mil 156 fueron terrestres y 29 mil 381 aéreas. Detalló que actualmente hay nueve centros de atención con una capacidad en conjunto de mil 800 personas, para recibir a las personas repatriadas de siete entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco.

Agregó que de las personas repatriadas 99 mil 924 fueron atendidos a través de esta estrategia, 70 mil 543 en los centros de atención y 29 mil 381 en los módulos PRIM de los aeropuertos, dando 846 mil servicios brindados entre entrega alimentos, traslados a comunidades de origen, afiliaciones al IMSS, entrega de Tarjetas Finabien Paisan@, emisión de CURP y actas de nacimiento, alojamiento, llamadas telefónicas, inscripción a Programas del Bienestar, atenciones médicas, psicológicas y de dependencias como Sedatu, Agricultura, del DIF y Secretaría de las Mujeres, vinculaciones al empleo, entrega de chips CFE y trámites educativos. Además, desde el 20 de enero se instaló un Centro de Mando que está las 24 horas los siete días de la semana.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salomón Céspedes Peregrina, detalló que del 28 de noviembre de 2025 y hasta el 8 de enero de 2026 se implementará el programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025 y a la fecha se han realizado 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas. Agregó que, el miércoles 17 de diciembre, el INM acudió al encuentro, recepción y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados en la que ingresaron 20 mil mexicanos por Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de 5 mil 231 vehículos.

El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, explicó que con el sorteo “México con M de Migrante”, se obtuvieron fondos por 115 millones de pesos (mdp), los cuales serán utilizados en: 50 mdp para reforzar la representación legal en materia migratoria, incluyendo fianzas; 35 mdp para aumentar el personal con especialización legal en consulados con alta demanda en materia de protección; 10 mdp para fortalecer el programa de visitas a centros de detención; 10 mdp para aumentar las jornadas extraordinarias de protección; 5 mdp para tener recursos adicionales tras desastres naturales y apoyo humanitario; así como 5 mdp para el incremento de acciones de difusión para que las paisanas y paisanos conozcan sus derechos.

Detalló que esta semana se concretó la colaboración entre el Consulado General de México en Chicago y organizaciones aliadas en el Medio Oeste de Estados Unidos, para que cientos de connacionales puedan salir bajo fianza de los centros de detención migratoria en caso de que sean detenidas sin orden judicial y no cuenten con antecedentes penales en los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota y Wisconsin. Con ello hasta 200 personas podrían seguir sus procesos migratorios en libertad conforme a la legislación local y nacional de EU.

Agregó que, del 20 de enero al 15 de diciembre, 130 mil 364 personas repatriadas recibieron asistencia o protección consular; se realizaron 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria, con un promedio de 28 visitas al día en la que se otorgan 53 asesorías; 17 mil 355 asesorías legales externas; 3 mil 848 personas fueron canalizadas al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE); en 33 casos se autorizaron recursos para alivios migratorios-fianzas por 146 mil dólares, se realizaron 75 repatriaciones médicas y desde el 1 de enero de 2025 se han brindado 5 millones de trámites en la red consular. Aunado a que se han otorgado a 35 mil personas asistencia consular en materia civil, administrativa y laboral.

La directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, informó que se han entregado 91 mil 380 Tarjetas Finabien Paisan@ que se encuentran en operación de octubre 2024 a diciembre 2025. Recordó que se puede solicitar esta tarjeta, que está respaldada por VISA, ha sido reconocida durante 14 semanas por la Profeco como la mejor opción para el envío de remesas por su baja comisión de 2.99 dólares y mejor tipo de cambio, en la que pueden recibir su nómina, guardar hasta 20 mil dólares, enviar su aportación al IMSS, adquirir su seguro de repatriación y realizar compras en línea o en establecimientos, a través de la página: https://tarjetafinabien.com/ o en los 53 consulados de México en los Estados Unidos.

“Relación con Cuba sigue y es soberana”, respuesta a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la posición de México se mantiene y que es soberana, ante el llamado del gobierno de Estados Unidos para reconsiderar el apoyo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

La mandataria reconoció que la postura ante Cuba siempre ha sido una diferencia entre México y Estados Unidos, por lo que no debe influir en la relación bilateral.

“Esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, entonces no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana, y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos», sostuvo la Mandataria mexicana.

«Los pueblos no tienen por qué sufrir, un bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos”.

Sheinbaum Pardo recordó que la relación con Cuba se ha sostenido desde los gobiernos priistas e incluso con los panistas.

“Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959 con Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos, el Presidente, en el 60 estaba López Mateos, luego Díaz Ordaz, luego Echeverría, luego López Portillo, luego Miguel de la Madrid, luego Salinas de Gortari, luego Zedillo, bueno Fox tiene el comes y te vas, verdad, por cierto era Canciller Castañeda, pero de todas maneras vino Fidel, con todo y el comes y te vas, después Calderón que también más o menos, pero tampoco cambió mucho la posición, después Peña, después el Presidente López Obrador y nosotros”, expresó Sheinbaum.