Apoya GEM a apicultores con asesoría técnica y tecnología

Cuidado de las abejas

Villa Guerrero, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo) y del Instituto de Investigación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) impulsa la apicultura con transferencia tecnológica, cursos y asesoría técnica agroecológica para cuidar a los polinizadores más importantes del planeta: las abejas.

La apicultura es una actividad indispensable para producción de alimentos; la abeja es un insecto de valor incalculable, pues sin su labor, la humanidad perdería más del 70 por ciento de las especies vegetales que consume diariamente, expresó Alvick Sánchez Díaz, auxiliar de investigador en el área Pecuaria del Icamex.

Destacó el trabajo que se realiza para fortalecer esta actividad en el Estado de México, a través de siete apiarios ubicados en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT) La Paz, en Villa Guerrero, donde se resguardan 87 cámaras de cría, 120 núcleos de fecundación y dos incubadoras.

El Icamex promueve además la creación de jardines para polinizadores, donde se orienta a la ciudadanía sobre las plantas que favorecen la alimentación de especies silvestres además de las abejas, con el uso de especies vegetales con flor como salvias, lavandas, girasoles, hortensias, dalias, diente de león, cosmos y aceitillo.

También produce núcleos de abejas y reinas para quienes desean iniciar o fortalecer sus apiarios, cuyo costo subsidiado 2025 es de 172 pesos la abeja reina y 804 pesos el núcleo, que consta de cuatro bastidores, abejas reina y alimento, listos para integrarse a un apiario; además, el personal técnico del Icamex brinda capacita y acompaña a los nuevos apicultores para asegurar el adecuado desarrollo de sus colonias.

De igual manera, ofrece formación básica, intermedia y avanzada, donde los participantes aprenden conceptos clave, manejo de herramientas, inversión inicial, temas de sanidad, control de plagas y manejo integral de apiarios. “Para quienes desean especializarse, se ofrece el curso de traslarve, el más avanzado del programa”, informó Sánchez Díaz.

Agregó que en 2025 se atendió a 321 productoras y productores con 20 cursos, desde lo básico hasta el avanzado, así como en la transformación de productos de la colmena, como jabones y jarabes.

Para más información acerca de los servicios y apoyos que ofrece el Icamex a los apicultores, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, al número telefónico 722-235-0946, o bien escribir al correo electrónico icamex.capacitacion@edomex.gob.mx.