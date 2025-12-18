El Fin de una Era: Manuel Neuer y el vacío que deja en el arco alemán

¿Quién defenderá la portería en el mundial?

El legendario del Bayern Múnich, no participará en la justa deportiva del 2026

Por Arturo Arellano

Manuel Neuer cierra el telón de su carrera internacional como uno de los mejores porteros de la historia y el guardameta con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 19 apariciones entre 2010 y 2022. Campeón del mundo en Brasil 2014 y símbolo de la selección alemana durante década y media, su retiro en 2024 deja un vacío enorme en el arco teutón justo cuando el equipo se prepara para afrontar el Mundial 2026 en plena reconstrucción.​

La historia de Neuer en las Copas del Mundo es la de un revolucionario que cambió la concepción del rol del portero moderno: dueño del área, pero también lanzador, líbero y primer constructor de juego.​

Sudáfrica 2010:

el debut de un gigante

Cuando Manuel Neuer llegó a Sudáfrica 2010 tenía 24 años y ya destacaba en la Bundesliga por su juego de pies y su valentía para salir del área. Alemania integró el Grupo D junto a Australia, Serbia y Ghana, y el joven arquero disputó los siete partidos de su equipo hasta el duelo por el tercer lugar.​

Su actuación fue sólida en un equipo ofensivo que terminó tercero del torneo, pero, sobre todo, dejó la sensación de que Alemania había encontrado al heredero de Sepp Maier y Oliver Kahn para la siguiente década.​

Brasil 2014:

La coronación

La Copa del Mundo de 2014 en Brasil fue el punto culminante de la carrera internacional de Neuer. A los 28 años, en el pico de sus condiciones físicas, condujo desde el arco a una Alemania que combinó solidez defensiva y poder ofensivo hasta conquistar su cuarto título mundial.​

Neuer fue clave en varios partidos, especialmente en los cruces ante Argelia y Francia, donde su juego adelantado y sus atajadas sostuvieron al equipo. La histórica goleada 7‑1 sobre Brasil en semifinales y la victoria en la final frente a Argentina en el Maracaná consolidaron su figura. Al término del torneo, la FIFA le otorgó el Guante de Oro al mejor portero de la Copa del Mundo.​

Rusia 2018: El

fracaso inesperado

Rusia 2018 fue la cara opuesta. Alemania llegó como campeona defensora, pero quedó eliminada por primera vez en su historia reciente en una fase de grupos mundialista. Neuer, que venía de recuperarse de una lesión larga en el pie, disputó los tres partidos del grupo ante México, Suecia y Corea del Sur, pero poco pudo hacer ante un equipo desorientado táctica y anímicamente.​

El guardameta asumió parte de la responsabilidad en sus declaraciones posteriores, aunque la mayoría de los análisis apuntaron a problemas estructurales del colectivo más que a errores individuales.​

Qatar 2022: La

despedida agridulce

Ocho años después de la gloria en Río, Neuer llegó a Qatar 2022 como capitán y referente de una selección que intentaba recomponerse tras el golpe de 2018. Sin embargo, Alemania volvió a quedar fuera en la fase de grupos, compartiendo sector con Japón, España y Costa Rica.​

En el último partido ante Costa Rica, el guardameta alcanzó los 19 encuentros disputados en Mundiales, convirtiéndose en el portero con más apariciones en la historia del torneo. Pese al récord, el sabor fue amargo: Alemania se despidió de nuevo demasiado pronto y para muchos quedó claro que se acercaba el final de la era Neuer con la Mannschaft.​

En agosto de 2024, tras la Eurocopa disputada en casa, el portero anunció oficialmente su retiro de la selección alemana, cerrando una etapa de 15 años en el equipo nacional.​

Alemania sin Neuer:

La reconstrucción hacia 2026

Alemania llegará al Mundial 2026 sin su guardián histórico bajo los tres palos y en pleno proceso de reconstrucción bajo el mando de Julian Nagelsmann, nombrado seleccionador en 2023. Una de las cuestiones más sensibles ha sido precisamente la sucesión en la portería, puesto que durante años se dio por hecho que Marc‑André ter Stegen sería el relevo natural.​

Las lesiones han condicionado al guardameta del Barcelona en distintos momentos, y el debate sobre quién debe ser el titular en 2026 sigue abierto entre nombres como ter Stegen, Kevin Trapp, Bernd Leno u otros porteros de la nueva hornada alemana. A finales de 2025 no existe aún una designación oficial e inequívoca comparable al dominio que tuvo Neuer durante más de una década.​

Un grupo exigente

pero abordable

En el sorteo del Mundial 2026, Alemania quedó encuadrada en el Grupo E junto a Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. El cruce se considera, en líneas generales, favorable para los germanos, aunque con matices.​

Costa de Marfil llega con futbolistas de alto nivel que militan en ligas europeas importantes y es señalada como el rival más duro de la llave. Ecuador, que ha mostrado competitividad en eliminatorias sudamericanas y en torneos recientes, y Curazao, como selección emergente en la zona de CONCACAF, completan un grupo en el que Alemania parte como favorita, pero sin margen para la relajación después de sus dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos.​

La nueva identidad alemana

Nagelsmann, uno de los entrenadores jóvenes más reconocidos del fútbol europeo, ha intentado dotar al equipo de una identidad que combine la tradicional solidez germana con un juego ofensivo más dinámico. Para ello ha apostado por talentos emergentes como Jamal Musiala y Florian Wirtz, junto a veteranos de jerarquía como İlkay Gündoğan y Joshua Kimmich.​

Los análisis y modelos de probabilidad sitúan a Alemania dentro del grupo de candidatas al título, aunque por detrás de selecciones como Argentina, Francia o Brasil, en buena medida por las dudas que dejaron los últimos torneos y por la transición generacional aún en marcha.​

Neuer y su legado eterno

Aunque no estará en México, Estados Unidos y Canadá 2026, la sombra de Manuel Neuer seguirá proyectándose sobre cada partido de la selección alemana. Su influencia en la manera de entender el puesto de portero —como jugador de campo más, iniciador de ataques y guardián adelantado— marcó a toda una generación.​

Con 19 partidos en Copas del Mundo, un título mundial, un Guante de Oro y más de una década en la élite absoluta, Neuer dejó un listón altísimo para sus sucesores. Para muchos futbolistas alemanes, ocupa el mismo lugar simbólico que en su día tuvieron Sepp Maier u Oliver Kahn: el referente que demuestra hasta dónde puede llegar un guardameta cuando combina talento, personalidad y regularidad en el máximo nivel.​

Neuer con Alemania:

-19 partidos en Mundiales, el portero con más apariciones en la historia del torneo.​

-Campeón del mundo en 2014 y ganador del Guante de Oro al mejor portero de la Copa del Mundo en Brasil.​

-Cuatro Copas del Mundo disputadas: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.​

-Debut con la selección alemana en 2009 y retiro internacional anunciado en agosto de 2024, tras 15 años vinculado al equipo nacional.​

-Reconocido por la IFFHS como mejor portero del mundo en varias temporadas de la década 2010‑2020, y elegido en múltiples ocasiones en equipos ideales de año.​

-Considerado por numerosos rankings especializados como uno de los tres mejores porteros de la historia, junto a Gianluigi Buffon e Iker Casillas.