Continúan rompiendo récords los retiros por desempleo en Afores

Sumaron 35,104 mdp, de enero a noviembre

Sólo en noviembre, un total de 159,610 trabajadores retiraron 3,290 millones de pesos: Consar

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendieron a 35,104 millones de pesos, de enero a noviembre de 2025, la mayor cifra registrada para un periodo similar, alcanzando un récord histórico en el presente año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además, en los primeros once meses del año se realizaron un millón 753,998 retiros por desempleo de las Afores, esto es 186,818 más que en el mismo periodo del año anterior.

Sólo en noviembre de 2025, un total de 159,610 trabajadores retiraron 3,290 millones de pesos.

¿Por qué han crecido los retiros por desempleo?

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) aclaró anteriormente que el incremento en el monto retirado de las Afores se explica por el aumento del salario mínimo así como por las mayores aportaciones obligatorias a las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Y es que en realidad el número de retiros por desempleo se ha mantenido estable luego de la pandemia de Covid-19; lo que ha crecido considerablemente en los últimos años es el monto retirado de las Afores.

El número de retiros por desempleo realizados en enero-noviembre de 2025 cayó 0.4% en comparación con los retiros realizados en el mismo periodo de 2022.

En cambio, el monto de los retiros por desempleo en los primeros once meses del presente año repuntó 65% en comparación con 2022.

Sin embargo, además de los mayores salarios y saldos en las cuentas, la Consar igualmente ha reconocido que el crecimiento en el monto retirado también se explica por los «coyotes» o intermediarios informales que han «inflado» las cifras del dinero retirado en los últimos años.

Anteriormente, el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, había explicado en entrevista que estos «coyotes» estaban retirando hasta 35,000 pesos de las cuentas de ahorro para el retiro de algunos trabajadores, dejándolas en algunos casos incluso vacías.

Coppel, la Afore de la que más se están retirando recursos

La Afore de la que más dinero se ha retirado por desempleo es Coppel, con 7,381 millones de pesos retirados entre enero y noviembre de 2025, según datos de la Consar.

Le siguen Azteca, con 6,052 millones de pesos retirados; Banamex, con 5,343 millones de pesos; XXI Banorte, con 5,219 millones de pesos; SURA, con 4,027 millones de pesos; Profuturo, con 2,863 millones de pesos, e Invercap, con 1,848 millones de pesos.

Por el contrario, las Afores de las que menos dinero se retiró por desempleo en los primeros once meses de 2025 fueron: PensionISSSTE, de donde se retiraron 199 millones de pesos; Inbursa, 649 millones de pesos, y Principal con 1,522 millones de pesos.

Riesgos de hacer retiro por desempleo

El retiro por desempleo es un derecho que tienen todos los trabajadores con cuenta individual de ahorro para el retiro, el cual pueden gestionar directamente con su Afore aquellas personas que lleven al menos tres meses en situación de desempleo.

Sin embargo, cabe recalcar que hay riesgos para tu pensión si realizas un retiro por desempleo de tu Afore.

El director general de Afore Profuturo, Arturo García, advirtió que es importante que las personas tengan en cuenta que cuando hacen retiros por desempleo están retirando dinero que disminuirá su ahorro en el futuro y además se les restan semanas de cotización, necesarias para poder pensionarse.

Es por ello que quienes realizaron un retiro por desempleo tienen la posibilidad de que una vez que recuperen su estabilidad laboral, pueden regresar a su cuenta de ahorro para el retiro la cantidad que retiraron, para recuperar no sólo el ahorro sino también las semanas de cotización que le fueron descontadas, recordó García.

Falsos gestores: un problema que drena los ahorros para el retiro

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, advirtió que el aumento histórico se debe en gran medida a la actuación de falsos gestores. En 2024, de los casi 31,000 millones de pesos retirados, unos 20,000 millones estuvieron relacionados con esta falsa gestoría. Estos intermediarios ilegales suelen tramitar el retiro máximo permitido (cerca de 34,000 pesos) y cobrar comisiones de hasta el 30%, mermando significativamente el dinero que recibe el trabajador.