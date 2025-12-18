PIB Turístico contribuyó con 8.7% del total de la economía y alcanzó más de 2.71 bdp en 2024

Con base en la Cuenta Satélite del Turismo de México

Se consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía: Josefina Rodríguez Zamora

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que en 2024 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) ascendió a 2.71 billones de pesos; un crecimiento real de 2.5 por ciento, medidos a precios constantes.

Con base en la Cuenta Satélite del Turismo de México 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que la participación del PIB Turístico dentro del PIB nacional fue de 8.7 por ciento, lo que consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía mexicana y lo posiciona por encima del PIB Turístico de diversos países a nivel internacional.

“El turismo es un pilar estratégico de la economía nacional; es un sector que genera valor, impulsa el desarrollo regional y contribuye de manera directa al bienestar de millones de familias en todo el país”, manifestó.

Rodríguez Zamora detalló que el PIB Turístico se integró principalmente por el transporte de pasajeros con 21.1 por ciento; servicios de alojamiento, con 21 por ciento; restaurantes, bares y centros nocturnos con 15.3 por ciento; así como bienes y artesanías, que participaron con 12.6 por ciento.

Por otra parte, señaló que el Consumo Turístico Interior registró 4.5 billones de pesos corrientes. De este total, el Consumo Turístico Interno, realizado por los residentes de México, representó 83 por ciento, mientras que el Consumo Turístico Receptivo, correspondiente al gasto de los visitantes internacionales, alcanzó 17 por ciento.

La titular de Sectur precisó que el gasto de los residentes de México se concentró principalmente en otros motivos de viaje, con 40.6 por ciento; vacaciones con 28.6 por ciento; gastos previos al viaje con 13.8 por ciento; excursionistas, con 11.7 por ciento; y viajes de negocios con 5.4 por ciento.

En cuanto al Consumo Turístico Receptivo, destacó que el gasto por motivos vacacionales representó 78.4 por ciento, seguido de otros motivos de viaje, con 12.7 por ciento; excursionistas, con 6.5 por ciento; y viajes de negocios, con 2.4 por ciento.

Durante 2024, las principales actividades económicas que contribuyeron al PIB nacional fueron las industrias manufactureras, con 21.5 por ciento; el comercio, con 20 por ciento; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con 9.1 por ciento; el turismo, con 8.7 por ciento; y la construcción, con 7.1 por ciento.

“Nuestro objetivo es que el turismo siga siendo el sector de las buenas noticias para México, y esto es posible gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, que de manera conjunta impulsamos un turismo más fuerte, incluyente y generador de bienestar”, afirmó Rodríguez Zamora.

Finalmente, destacó que desde la Secretaría de Turismo se continuará fortaleciendo al sector como un motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo regional, con especial énfasis en el Turismo Comunitario y en una visión de prosperidad compartida.