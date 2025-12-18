Convocan a sumarse a la campaña “porque te quiero, que esta Navidad sea sustentable”

Llamado de Clara Brugada a capitalinos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, convocó a las y los capitalinos a sumarse a la iniciativa “Porque te quiero, que esta Navidad sea sustentable”, que consiste en entregar y recibir regalos envueltos en papel reciclado y reducir la producción de residuos, en el marco de estas fiestas decembrinas.

“Como decimos, lo que cuenta es la intención, lo que cuenta es convivir en esta temporada. Entonces, yo hago un llamado a los capitalinos y capitalinas para que entreguen sus regalos con papel reciclado. Háganlo, va a ser una novedad, y cuando lo entregan, digan que es por el bien y por el futuro de la ciudad y de las niñas y los niños.”

Al dar a conocer que cada día en la Ciudad de México se producen más de 8 mil 500 toneladas de residuos y sólo en esta temporada aumentan en 25 por ciento por las envolturas de regalos, la Jefa de Gobierno llamó a toda la población a hacer un esfuerzo para reducir la generación de desechos.

“Evitemos eso, y lo que podemos hacer es que nadie se sienta si le dan un regalo envuelto en papel reciclado, que puede ser periódico, que puede ser cualquier otro tipo de papel que ya se utilizó y que en lugar de tirarlo podamos reciclar”, expresó en el evento de arranque de esta iniciativa en el Centro Comercial Reforma 222, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno también convocó a los centros comerciales a sumarse a esta acción y ofrecer a sus clientes papel reciclado para las envolturas de regalos.

Señaló que desde el Gobierno de la Ciudad, a través de la iniciativa, se instalarán 50 módulos para envolver regalos con papel reciclado en centros comerciales y plazas, donde la ciudadanía podrá acudir a empaquetar sus obsequios de forma gratuita.

Asimismo, hizo un llamado a las y los capitalinos a crear soluciones a favor del medio ambiente, para que de forma creativa e innovadora en estas celebraciones de fin de año realicen la entrega de regalos sin crear más basura ni residuos, lo que beneficiará directamente a nuestra ciudad.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, indicó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno la dependencia a su cargo lanzó esta iniciativa, a fin de brindar a la población una alternativa de una Navidad más sustentable.

“Lo mejor que podemos hacer es vivir una Navidad sustentable con menos residuos y en su caso, si queremos dar regalos, pues envolverlos con papel reciclado. (…) Esto es una muestra más de cómo cuando el Gobierno de la Ciudad de México se pone de acuerdo con el sector privado, salen grandes iniciativas y grandes resultados de esto”, expresó la funcionaria.