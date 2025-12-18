El Gobierno de México brinda certeza jurídica a los productores agrícolas en Zacatecas: Conagua

Mesa de diálogo y asesoría para las y los productores zacatecanos

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cumple con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar el derecho humano al agua, ordenar el uso de las aguas nacionales, otorgar certeza jurídica y fortalecer la soberanía alimentaria.

Para ello, la Conagua llevó a cabo la entrega de 43 títulos de concesión de agua para uso agrícola a usuarios de Zacatecas, con el objetivo de brindarles certeza jurídica sobre sus aprovechamientos, así como poner en orden las concesiones de agua en el país, así como terminar con los privilegios de aquellos que sobreexplotaron, acapararon y lucraron con este recurso.

Durante el encuentro, estuvieron presentes el Subdirector General de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso; el Subdirector General Jurídico, Oscar Jovanny Zavala Gamboa, y el Director Local de la Conagua en Zacatecas; Víctor Manuel Reyes Rodríguez.

Mauricio Rodríguez puntualizó los beneficios de regularizar las concesiones de agua, así como el ordenamiento en los diferentes estados. Destacando como uno de los principales beneficios, el acceso a programas federales, como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA), que incluso brinda apoyos superiores al 90 % en el gasto de electricidad.

“Este solo es el primero de muchos eventos que se llevarán a cabo para la entrega de títulos de concesión de agua. La misión en muy clara, dar un orden integral, transparente y público en el uso de las aguas nacionales”, destacó Mauricio Rodríguez.

Durante su intervención, Victor Reyes añadió que la Conagua, está trabajando para invitar a los pequeños y medianos productores a acercarse a la Conagua, para que puedan regularizar sus concesiones de agua y ser aptos para participar en programas federalizados, beneficiando así no sólo la eficacia del uso del agua sino también a todos los mexicanos.

Este es una de las muchas acciones que está emprendiendo el Gobierno de México a lo largo del país, para brindar la información correcta. Y dejando claro que se trabaja con el pueblo, siempre en beneficio de las y los mexicanos.