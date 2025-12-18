AVISO IMPORTANTEEspectáculos jueves 18, Dic 2025
ZIGNIA LIVE informa que el evento de: EL CONCIERTO SÚPER GRUPERO programado para el próximo 30 de enero 2026 en la ARENA CDMX, será CANCELADO.
A continuación, informamos el proceso de reembolso para el público que adquirió su boleto:
COMPRAS VIA WEB:
No será necesario realizar ningún trámite, nosotros nos contactaremos vía mail.
COMPRAS EN TAQUILLAS, OUTLETS Y CUALQUIER OTRA FORMA QUE NO SEA VIA WEB:
A partir del 19 de diciembre 2025 se deberá enviar a la dirección: reembolsos@superboletos.com los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso, importante en el asunto del mail colocar: REEMBOLSO SÚPER GRUPERO CDMX:
Boletos Físicos:
✓ Identificación oficial (INE o Pasaporte)
✓ Imagen legible y completa de los boletos
Boletos Digitales o No Impresos:
✓ Identificación oficial (INE o Pasaporte)
✓ Capturas de los códigos QR (Solo boleto digital)
✓ Correo de confirmación de compra en formato PDF
El tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles. Se les recuerda que los únicos cargos a reembolsar según las políticas de venta mencionadas en el reverso de sus boletos son:
- Importe de boletos
- Importe del boleto seguro (en caso de haber sido adquirido)
- Importe de estacionamiento (en caso de haber sido adquirido)
Cualquier duda o aclaración a: reembolsos@superboletos.com , Whatsapp +528116251483 y/o Messenger M.ME/SUPERBOLETOSMX
Agradecemos de antemano su comprensión por los inconvenientes causados.