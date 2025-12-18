AVISO IMPORTANTE

ZIGNIA LIVE informa que el evento de: EL CONCIERTO SÚPER GRUPERO programado para el próximo 30 de enero 2026 en la ARENA CDMX, será CANCELADO.

A continuación, informamos el proceso de reembolso para el público que adquirió su boleto:

COMPRAS VIA WEB:

No será necesario realizar ningún trámite, nosotros nos contactaremos vía mail.

COMPRAS EN TAQUILLAS, OUTLETS Y CUALQUIER OTRA FORMA QUE NO SEA VIA WEB:

A partir del 19 de diciembre 2025 se deberá enviar a la dirección: reembolsos@superboletos.com los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso, importante en el asunto del mail colocar: REEMBOLSO SÚPER GRUPERO CDMX:

Boletos Físicos:

✓ Identificación oficial (INE o Pasaporte)

✓ Imagen legible y completa de los boletos

Boletos Digitales o No Impresos:

✓ Identificación oficial (INE o Pasaporte)

✓ Capturas de los códigos QR (Solo boleto digital)

✓ Correo de confirmación de compra en formato PDF

El tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles. Se les recuerda que los únicos cargos a reembolsar según las políticas de venta mencionadas en el reverso de sus boletos son:

Importe de boletos

Importe del boleto seguro (en caso de haber sido adquirido)

Importe de estacionamiento (en caso de haber sido adquirido)

Cualquier duda o aclaración a: reembolsos@superboletos.com , Whatsapp +528116251483 y/o Messenger M.ME/SUPERBOLETOSMX

Agradecemos de antemano su comprensión por los inconvenientes causados.