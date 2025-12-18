Edith Lara Carrillo, profesora de UAEMéx, hace historia en la Academia Mexicana de Ciencias

La ortodoncista de la Facultad de Odontología impulsa la investigación interdisciplinaria en salud bucal y la participación de mujeres en la ciencia

Toluca, Méx.- Con una trayectoria de 29 años como profesora e investigadora en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Edith Lara Carrillo ingresó, como miembro regular, a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), distinción que la convierte en la única ortodoncista del país en formar parte de esta entidad y en la segunda estomatóloga en recibir este reconocimiento por su labor científica.

La AMC agrupa a científicas y científicos con destacadas trayectorias académicas en diversos campos del conocimiento. En este contexto, el trabajo encabezado por Lara Carrillo —orientado al desarrollo de proyectos innovadores que integran ciencia básica y clínica— se centra en el estudio de la interacción entre los aparatos ortodóncicos y el ambiente bucal, lo que ha contribuido de manera significativa al avance de la odontología y a la visibilización de una disciplina históricamente circunscrita al ámbito clínico.

“Me gusta saber, conocer temas que no se han descrito y formar estudiantes. Trabajar en un laboratorio es un ambiente que también me agrada mucho. Me encanta ser docente y me encanta más todavía ser investigadora”, expresó la académica.

Asimismo, la integrante del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología de la UAEMéx compartió que, a lo largo de su trayectoria, se ha enfrentado a desafíos como la limitada disponibilidad de financiamiento para la investigación y a diversas barreras de género. No obstante, señaló que estas circunstancias fortalecieron su perseverancia y la impulsaron a buscar colaboraciones interdisciplinarias tanto dentro como fuera de la Universidad.

“Generar y compartir el conocimiento desde la AMC es importante para mantener la cercanía con la sociedad e impulsar a que las nuevas generaciones se involucren en la ciencia. En el área de las ciencias naturales somos muy pocos los estomatólogos y en ortodoncia no había representación. Me enorgullece ser la primera en representar esta rama”, destacó.

Finalmente, la investigadora señaló que entre sus planes se encuentra el fortalecimiento de vínculos con otras disciplinas para explorar nuevas terapias relacionadas con la función salival y la salud oral, particularmente aquellas asociadas con la desmineralización dental y el comportamiento de materiales metálicos en tratamientos ortodóncicos, además de promover la participación de más investigadoras para consolidar su presencia en el ámbito científico.

“Involucrarse en la investigación abre caminos que quizá parecen lejanos, pero que están al alcance con dedicación y curiosidad científica”, concluyó Edith Lara Carrillo.