Reivindican la obra universal de José María Heredia a 200 años de su arribo a México

Toluca, Méx.- La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo el V Seminario “José María Heredia y Heredia: bicentenario de su estancia mexicana (1825-1839)”, en el marco del 200 aniversario de la llegada del poeta y humanista a México.

En el Salón de Consejo de este espacio universitario, el encargado del despacho de la dirección, Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, destacó que esta jornada académica reconoce la trascendencia de Heredia, uno de los fundadores del Instituto Literario del Estado de México, así como la vigencia de su obra.

“Este seminario no sólo se centra en el estudio de la literatura de Heredia, sino en su figura universal y multifacética, que impulsó la transformación de las humanidades al pasar del estudio teórico a su aplicación en el campo en el siglo XIX”, afirmó.

Ledesma Ibarra también reconoció el trabajo de la doctora Onoria Céspedes Argote, quien se ha dedicado al estudio y difusión de la amplia producción herediana en los distintos campos en los que tuvo impacto.

Durante su intervención, Céspedes Argote presentó la ponencia “José María Heredia y Heredia en México: bicentenario de su arribo y de la configuración de un humanismo americano”, en la que explicó que fue durante su estancia en nuestro país cuando el autor consolidó su pensamiento ilustrado y su visión de un humanismo emancipador latinoamericano. Allí desarrolló un proyecto integral centrado en la educación, la libertad republicana, la moral civil y la dignificación de la historia de México y América como parte del devenir universal.

“En la obra de Heredia, México encarna el laboratorio de un proyecto educativo, republicano y moral acorde con las luchas emancipatorias del continente. Una de sus aportaciones más importantes es la redacción de la primera síntesis de historia universal en lengua española, donde expresa un principio esencial del humanismo republicano: en un país libre, todo hombre con educación regular debe poseer ciencia política, y la historia es su gran escuela”, señaló.

Finalmente, Onoria Céspedes Argote afirmó que la estancia mexicana de José María Heredia y Heredia constituye uno de los capítulos fundacionales del humanismo latinoamericano, pues su obra demuestra que la cultura es patria, la historia es conciencia y la educación es libertad.