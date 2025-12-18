Guardia Nacional despliega 12 mil agentes en carreteras

Plan “Seguridad vacacional invierno 2025”

Ángeles Verdes aportan capacidad operativa con 560 elementos en 233 rutas carreteras

En el marco del plan “Seguridad vacacional invierno 2025”, la Guardia Nacional desplegó 12 mil elementos en las carreteras federales de mayo afluencia turística, lo que garantiza una movilidad segura en esta época del año.

El director de planeación estratégica de la corporación, Jaime Núñez, Blancas Osorio detalló que estos elementos se suman a los 25 mil que se tienen permanentemente para operaciones de prevención del delito.

El mando militar detalló que la vigilancia será proporcional al volumen de tráfico de cada vía, priorizando las rutas que conectan con los principales destinos de descanso, y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026.

El coronel hizo un llamado a la población para que tomen medidas de precaución como viajar de día, verificar el correcto funcionamiento de su automóvil y seguir las redes sociales de la Guardia Nacional para mantenerse informado de la situación en las carreteras.

Ángeles Verdes aportan 560 elementos

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la participación de la dependencia con objetivo de informar a las y los viajeros que en cada uno de los estados del país y sus atractivos turísticos están preparados para recibirlos, y que, durante su recorrido, cuentan con el apoyo de Ángeles Verdes quienes brindan asistencia vial y mecánica de emergencia, así como orientación turística e información sobre servicios y destinos.

Para la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, la temporada vacacional de invierno es la más representativa del año, debido al incremento en los desplazamientos de turistas nacionales, así como de connacionales que regresan al país para reconectar con sus raíces.

Este operativo es el resultado de la coordinación con más de 17 dependencias y Cámaras, como Canapat y Canacar, Que de manera conjunta trabajan para que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de una estancia hospitalaria.

Durante esta temporada vacacional, Ángeles Verdes desplegará el máximo de su capacidad operativa, con 560 elementos en campo distribuidos en 233 rutas carreteras a lo largo de las 32 entidades federativas. Asimismo, se reforzará la atención a través del número telefónico 078, la aplicación móvil y el Centro de Geointeligencia.

Rodríguez Zamora destacó la relevancia de este operativo para acompañar a las familias mexicanas durante sus trayectos vacacionales, subrayando que el servicio estará vigente del 17 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, bajo la premisa de no abandonar a los turistas y procurar que cada incidencia sea resuelta en el lugar o canalizar oportunamente a la instancia correspondiente.

Para esta temporada, se estima brindar alrededor de 16 mil servicios de atención, en beneficio de más de 48 mil turistas, con un recorrido superior a un millón de kilómetros. De estos servicios, más de 12 mil se otorgarán en carretera, más de 2 mil a través del número 078 y más de mil en el módulo de información turística ubicado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El operativo resulta importante en un contexto en el que este invierno 2025, se estima la llegada de 4.96 millones de turistas a cuartos de hotel, lo que representa un crecimiento del 5.3 por ciento respecto al año pasado. Tan solo en los últimos tres años, este periodo vacacional ha registrado un incremento promedio de más de 500 mil turistas, consolidándose como una de las temporadas más relevantes para el sector.

Operación Salvavidas en playas y puertos

Mientras tanto, la Secretaría de Marina‑Armada de México (Semar) informó que quedó formalmente activada la Operación Salvavidas Invierno 2025, un operativo de seguridad marítima que abarcará playas y puertos en todo el país durante la temporada decembrina.

La Operación Salvavidas forma parte del programa Plan Marina de la Marina de México, una estrategia desplegada periódicamente en temporadas de alto turismo, como Semana Santa, verano e invierno con el objetivo de garantizar la seguridad de vacacionistas nacionales e internacionales en playas, costas y puertos.

Medidas y recomendaciones para vacacionistas

La Semar resume una serie de recomendaciones orientadas a prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes visiten las playas durante estas fiestas. Algunas de las más relevantes:

Exigir chaleco salvavidas apropiado al viajar en embarcaciones de recreo, y verificar que la embarcación no esté sobrecargada.

No perder de vista a los niños en la playa.

Mantenerse hidratado: tomar agua constantemente.

Utilizar bloqueador solar si se permanece expuesto al sol por tiempo prolongado.

Dejar libres los accesos a las playas para permitir el tránsito de patrullas y ambulancias.

Evitar nadar en áreas con tráfico marítimo —como zonas con lanchas o motos acuáticas— para prevenir accidentes.

Respetar las indicaciones de los salvavidas y procurar nadar donde haya presencia de elementos de rescate.