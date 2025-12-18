Antes de mediar por Maduro, EU pide a Sheinbaum dejar de ayudar a Cuba

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Antes que intentar mediar ante Donald Trump en favor de Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum debería dejar de regalar petróleo, gasolina y aceites a la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel, le exigió ayer la congresista republicana de La Florida, María Elvira Salazar.

El llamado lo hizo la periodista y conductora de televisión estadounidense de origen cubano, representante republicana por el 27 distrito de La Florida, luego de que una vocera del Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, le exigió a la mandataria mexicana dejar de simular cercanía a EU y actuar en favor de las dictaduras de la región.

La republicana Salazar, con gran influencia en importantes sectores latinos radicados en EU, salió ayer a exigir a la presidenta Sheinbaum dejar de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba:

“México debe estar del lado de la libertad en el Hemisferio Occidental”, insistió.

El llamado lo hizo la republicana Salazar, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (diputados) para el Hemisferio Occidental.

Ahí agregó:

“… la presidenta Sheinbaum debe entender que la historia la está mirando: ¡ Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba!… Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio.

“México es demasiado importante para quedarse al margen. Debe estar del lado de Estados Unidos en la defensa de la LIBERTAD y del Hemisferio Occidental”, reiteró.

Horas antes, una vocera del Departamento de Estado indicó que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debía reconsiderar su apoyo al régimen cubano y reconocer que hoy la política exterior mexicana “no está alineada con los valores que comparte con EU”.

Somos soberanos: responde Claudia

En este contexto, y cuando existen reportes del envío de al menos 29 barcos con petróleo, gasolinas y otros energéticos entre noviembre y lo que va de diciembre, con un costo estimado en más de 300 millones de dólares, vía la empresa Bienestar (que en su último reporte reveló pérdidas superiores a los 5 mil millones de pesos), la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de EU que su Gobierno continuará ayudando a Cuba.

La relación con Cuba, dijo en su mañanera, “sigue y es soberana”.

LA 4T cierra 2025 con un rezago inocultable: PRI Y PAN

En diferentes foros, liderazgos parlamentarios del PAN y PRI enumeraron los expedientes judiciales y de reclamos ciudadanos y sectoriales con que el gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum cierra este año.

Desde el Senado los priístas Manuel Añorve y Alejandro Alito Moreno y el panista Ricardo Anaya indicaron que será imposible dejar atrás y sin exigir resolver en 2026 los expedientes abiertos sobre la Red de Huachicol Fiscal, el asunto del cártel de La Barredora -que parece ya se metió a la congeladora de la Fiscalía General de la República-, el muy rezagado ya de Segalmex y su director Ignacio Ovalle, y el de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Pero sobre todo no se podrá -afirmaron- dejar atrás todas las vinculaciones de esos asuntos con los personajes más importantes de la cúpula de Morena como son Adán Augusto López, Andrés Andy López Beltrán, José Rafael Ojeda, ex titular de Marina y sus sobrinos, y otros muchos.

Las dos bancadas opositoras advirtieron que en 2026 irán directo contra la reforma electoral impulsada desde la presidencia por Claudia Sheinbaum y sus cuadros de la 4T, y que, afirman, es un paso esencial para acabar de una vez con la oposición en el país.

Esta reforma, dicen opositores, busca desaparecer el INE, el Trife, las OPPLES, el financiamiento público a partidos, los pluris en Senado y Diputados y dejaría todo en elecciones -organización y calificación- en control de la 4T.

El clan Hank va con todo al 2027 en BC

Juan Carlos Hank Krauss es sin duda la apuesta política más sólida del clan Hank -encabezado por el ya patriarca Jorge Hank Rhon, cabeza del poderoso imperio Caliente- para jugar por la gubernatura de Baja California en 2027, luego del desastre que ha significado la administración de la morenista Marina del Pilar, y su pareja Carlos Torres, y demás colaboradores y alcaldes a quienes se les han retirado visas por EU por estar vinculados al narco y a la delincuencia organizada.

Un paso importante para alcanzar este objetivo, fue renunciar al Partido Verde -por el que Juan Carlos -quien ha sido regidor- jugó por una senaduría en 2024, y que dio votos suficientes para que el partido de Jorge Emilio González pudiera mantener su registro en BC- y acercarse a Dante Delgado en el primer informe de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Todo indica ahora que MC, de Dante Delgado, ya tiene su apuesta en Juan Carlos Hank -nieto de esa leyenda política que es Carlos Hank González- para ser su tercer gobernador en el país con lo que se colocaría como la tercer fuerza política en el país con al menos 3 gobernadores, luego de los de Nuevo León y Jalisco.

Dante Delgado buscará en 2027 que MC retenga la gubernatura de Nuevo León con Luis Donaldo Colosio hijo, y ganar las gubernaturas de BC con Juan Carlos Hank y la de Campeche con Eliseo Fernández, quien quedó a menos de 2 puntos de Layda Sansores en los comicios de 2021.

De lograrlo, como parece ser ahora sí posible con MC, finalmente el Clan Hank vería cumplida una aspiración perseguida en al menos dos procesos por Jorge Hank Rhon.

El hankismo tiene con Erika Santana una diputada federal y con Adriana Padilla otro asiento en el congreso de Baja California, ambas bajo el logo del Verde.

