La alegría más profunda surge de la generosidad y el servicio a los demás, señala David Parra Sánchez

Desea felices fiestas decembrinas a liderazgos

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “En el dar está la verdadera felicidad. La alegría más profunda y duradera surge de la generosidad y el servicio a los demás, así que, el espíritu Navideño está en nosotros y nuestras familias”.

Con estas palabras se expresó David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan”, al desear felices fiestas decembrinas a decenas de liderazgos de esta localidad reunidos en el auditorio del PRI naucalpense.

Ahí, Parra Sánchez recordó que “la felicidad genuina es el resultado de una acción en favor de otros y llena nuestra vida de un propósito que trasciende lo material, haciendo la vida más plena”, dijo.

Al entregar diversos presentes a los asistentes, el luchador social, destacó que “al ver la felicidad en quienes la reciben, es una recompensa en sí misma, y el acto de dar es una bendición tanto para quien da como para quien recibe”, abundó.

David Parra concluyó: «Que estos días estén llenos de amor, paz y mucha felicidad para ustedes y sus seres queridos, que la alegría de la Navidad y que el nuevo año traiga oportunidades, sueños cumplidos y muchos momentos para celebrar y recordar».