El gobierno de Zumpango provoca conflicto con clausura de una mina

Está ubicada en territorio de Tequixquiac

Zumpango, Mex.- Extralimitándose en sus funciones, el gobierno de Zumpango determinó colocar sellos de suspensión en una mina que se ubica en territorio de la alcaldía de Tequixquiac, propiciando un conflicto por diferendo violentando la ley correspondiente.

La mina ubicada en Tequixquiac es operada por trabajadores de un gremio sindical legalmente constituido, y la operación de la mina tiene todo el respaldo legal de los permisos y licencias correspondientes.

De acuerdo con los trabajadores y personal administrativo de la mina se cuenta con todos los permisos correspondientes emitidos por el Gobierno del Estado y las autoridades competentes, fue clausurado de manera irregular por el Ayuntamiento de Zumpango.

Esta acción representa un abuso de autoridad de la Presidenta Municipal, ya que el gobierno municipal de Zumpango no tiene jurisdicción ni facultades legales para intervenir en una actividad que se desarrolla fuera de su territorio y que cumple con la normatividad vigente.

Ante esta arbitrariedad, en la que está incurriendo el Ayuntamiento de Zumpango, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan, revisen estos actos fuera de la ley y garanticen el respeto al marco legal, a las competencias de cada nivel de gobierno y al estado de Derecho.