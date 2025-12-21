Recomiendan autoridades proteger finanzas ante los fraudes cibernéticos

En esta temporada decembrina

Tlalnepantla, Méx.- En esta temporada decembrina, los fraudes cibernéticos son más frecuentes, para evitar ser víctima de este delito, el gobierno de este municipio, que encabeza Raciel Pérez Cruz, emite algunas recomendaciones a la población para que protejan sus finanzas y puedan disfrutar tranquilamente de estas fiestas.

A través de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, se informa a la ciudadanía que las ofertas irreales publicadas en redes sociales son un gancho peligroso en el que las personas pueden perder dinero al tratar de obtener productos a costos demasiado bajos.

La dependencia hizo un llamado para verificar la URL (Localizador Uniforme de Recursos) que es la dirección única que identifica la ubicación de sitios de internet, toda vez que los estafadores crean sitios web que imitan a tiendas legítimas para que los consumidores caigan en esta trampa.

El Comisario Jorge Alberto Gómez Estrella recomendó no realizar depósitos directos a cuentas personales o utilizar métodos sin protección al comprador, ya que se han reportado casos en los que las personas no obtienen su compra ni la devolución de su dinero.

Agregó que los estafadores usan temporizadores y alertas falsas para que las y los habitantes realicen compras sin pensar, esto como un modo de ejercer presión y concretar una falsa venta, por lo que se pide no caer en ningún tipo de urgencia.