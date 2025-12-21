Actualiza el gobierno de Ecatepec Atlas de Riesgo

Ecatepec, Méx.- El Cabildo de Ecatepec, que encabeza Azucena Cisneros Coss, votó a favor de la actualización del Atlas de Riesgos Municipal y de la declaratoria de San Cristóbal como Ciudad Heroica y del barrio de San Juan Alcahuacan como sitio de interés histórico nacional, además de avalar el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026. Se aprobó también la desincorporación de un terreno para la construcción del Telebachillerato Comunitario número 94, realizar el Bando Municipal 2026 en sistema Braille para personas con discapacidad visual y otorgar apoyo económico a los 125 cadetes que cursaron la Academia de Policía y que van a ingresar a la corporación, entre otros puntos. La alcaldesa Cisneros Coss, síndicos y regidores votaron a favor de la actualización del Atlas de Riesgos Municipal de Ecatepec 2025-2027, en cuya elaboración participaron especialistas, instituciones académicas y la ciudadanía para prevenir y mitigar amenazas en el territorio.

El documento fue aprobado previamente por el Consejo Municipal de Protección Civil durante su primera sesión extraordinaria, celebrada