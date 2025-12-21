FANTASÍA Y TRADICIÓN SE FUSIONAN EN EL CASCANUECES

Con más de 240 artistas en escena y música en vivo, la Compañía Nacional de Danza estrena una nueva temporada en el Auditorio Nacional

La CND y la OTBA, agrupaciones del INBAL, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, inician la temporada 2025 del clásico decembrino que reúne a generaciones

Se presenta hasta el 23 de diciembre de 2025

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) levantan el telón en el Auditorio Nacional para iniciar una nueva temporada de El cascanueces, el ballet clásico que se ha convertido en una de las tradiciones decembrinas más arraigadas de la cartelera y que ofrece funciones hasta el 23 de diciembre.

Todo está listo en la casa de la familia Stahlbaum para celebrar la Navidad: el árbol, los regalos y los invitados comienzan a llegar. La experiencia artística y familiar, que mezcla en el escenario la fantasía y la tradición con la magia decembrina, se presenta con música en vivo en el Auditorio Nacional, en una producción de gran formato en la que participan la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), bajo la dirección de Ayyub Guliyev.

La presente versión de El cascanueces se basa en la coreografía de Nina Novak, sobre el original de Lev Ivanov, y reúne en escena a más de 240 artistas, entre bailarinas, bailarines y músicos, además de la participación de más de 60 estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y de la Academia de la Danza Mexicana, quienes se integran al elenco en distintos roles.

La historia del ballet, uno de los más interpretados del mundo, narra el viaje fantástico de Clara, quien, tras recibir un cascanueces como regalo de Navidad, es conducida a un universo de sueños en el cual el juguete cobra vida como príncipe y la lleva a recorrer mundos mágicos como la Tierra de la Nieve y el Reino de los Dulces, escenario de danzas emblemáticas que celebran la imaginación y el espíritu navideño.

El director artístico de la CND, Erick Rodríguez, destacó el valor simbólico de la obra: “El Cascanueces tiene la virtud de ser una obra para todo público: para quienes aman el ballet, para quienes nunca han venido y para las familias que quieren hacer de la Navidad una celebración compartida”.

Uno de los rostros emblemáticos de esta producción es la primera solista Elisa Ramos, quien ha formado parte de las 22 temporadas del montaje. Su vínculo con El cascanueces comenzó desde la infancia y ha atravesado todas las etapas formativas del ballet. “He pasado por absolutamente todos los roles: ratón, angelito, soldado, Clarita… He crecido con El cascanueces”, compartió. En esta temporada interpreta a la Reina de las Nieves y al Hada de Azúcar, y subraya que, pese a su permanencia, la obra nunca se repite: “Por más que se presente año con año, nunca es igual; cada elenco imprime una magia distinta”.

La temporada también marca momentos clave para nuevas generaciones de intérpretes. El bailarín Emanuel Talongo debuta este año en el montaje como Príncipe de las Nieves, uno de los roles más exigentes de la obra. “Es una gran oportunidad y también un gran reto. Queremos que el público venga, se acerque al ballet y sienta la magia”, señaló. Sobre interpretar el Vals de los copos de nieve, explicó que se trata de un desafío físico importante, cuyo objetivo es “hacer que todo se vea fácil y disfrutarlo en escena”.

Estrenado originalmente en 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, El cascanueces está basado en el cuento El cascanueces y el rey de los ratones, del autor alemán E.T.A. Hoffmann.

La producción que se presenta en el Auditorio Nacional mantiene la escenografía de Sergio Villegas, el vestuario de María y Tolita Figueroa, y la iluminación de Laura Rode. Más que una puesta escénica, El cascanueces se ha consolidado como un ritual que reúne a generaciones.

El cascanueces en el Auditorio Nacional se presenta hasta el 23 de diciembre de 2025. Las funciones del jueves 18 y viernes 19 se realizan a las 19:30 h. El sábado 20, lunes 22 y martes 23 hay dos presentaciones, a las 12 y 18 h, mientras que el domingo 21 se ofrecen funciones a las 12 y 17 h. Los boletos están disponibles en las taquillas del Auditorio Nacional, sin cargo por servicio, y en el sistema Ticketmaster.