La “cuesta de enero” será más larga y pesada

Viene alza de precios generalizada

Cambian los hábitos de consumo hacia productos y servicios más económicos

Con un alza en impuestos y servicios y un empleo débil, el año 2026 tendrá un arranque complicado para las familias, por lo que los mexicanos enfrentarán una cuesta de enero pesada, que seguirá modificando los hábitos de consumo hacia productos y servicios más económicos, alertan especialistas.

Este escenario estará marcado por el aumento en refrescos, sueros y cigarros, así como por el ajuste en tarifas de algunos servicios gubernamentales y el alza de precios generalizada que suele presentarse al inicio de cada año.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, estos factores se suman a una inflación persistente, que provocó que la cuesta de enero de 2025 se extendiera durante todo el año, sin un periodo claro de recuperación para las familias.

“Este 2025 fue toda una cuesta de enero, nunca terminó y se va a seguir. Hasta febrero o marzo (de 2026) se va a empezar a registrar el efecto optimismo por el Mundial y se nos va a olvidar”, expuso.

Para los primeros meses de 2026, la analista prevé que la inflación supere el 4%, nivel que se ubicaría fuera del objetivo del Banco de México.

“Es decir, la cuesta que de enero va a ser pesada para todos los niveles económicos, porque la inflación va a seguir repuntando y venimos de un año (2025) de estancamiento económico y de deterioro del mercado laboral”, añadió.

La especialista aclaró que la inflación no está fuera de control, pero sí continúa subiendo de manera importante, lo que mantiene presión constante sobre el gasto de los hogares.

Cambiarán hábitos de consumo

Ante este contexto, explicó que las familias se ven obligadas a trabajar más y a cambiar sus hábitos de consumo, ya que no les queda otra opción más que comprar menos, dejar de adquirir ciertos productos o sustituirlos por opciones más baratas.

El fenómeno inflacionario se presenta junto con un deterioro marcado del mercado laboral y una caída constante en las remesas, lo que reduce el margen de maniobra de los hogares y afecta su poder adquisitivo.

Empleo débil limita el consumo

Al tercer trimestre del año, se acumularon tres trimestres consecutivos con caídas en el empleo formal, lo que implica que parte del dinamismo laboral proviene de la informalidad, un sector que percibe menores salarios.

“El deterioro sostenido del mercado laboral representa un riesgo adicional para el crecimiento del consumo”, destacó la analista.

Banco Base estima que la economía mexicana crecerá apenas 0.8% en 2026, reflejo de un entorno de menor dinamismo, inflación elevada y condiciones laborales frágiles, que anticipan un inicio de año complejo para los hogares.

Adelantan alza de precios

Ante el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aprobó para 2026, desde este mes, Coca-Cola ajustó el precio de sus productos, ante la sorpresa de propietarios de tiendas de abarrotes.

Informaron que prácticamente todas las presentaciones se encarecieron en los últimos días. “Aún no acaba 2025 y ya llegó el ramalazo, lo peor es que la gente se enoja como si uno fuera el que decide el incremento de precios”, comenta Manuela, dueña de una miscelánea.

“No sé si para enero venga otro ajuste, pero a principio de año todo sube, de por sí no son buenos tiempos para las tienditas, cada vez se vende menos”, comentó Ramón, dueño de un pequeño negocio en la Ciudad de México, quien comenta que la persona que le distribuye no supo informarle el por qué del ajuste tarifario.

En el supermercado también hay ajustes en los precios de refrescos. La Coca-Cola desechable de 3 litros cuesta 48 pesos, cuando en días pasados rondaba entre 42 y 43 pesos.

En el caso de los refrescos sin azúcar, la red de 12 unidades de 355 ml tiene un costo de 120 pesos, 10 pesos cada una, cuando en semanas anteriores era posible encontrar cinco piezas por 38 pesos, es decir, 7.60 pesos cada una.

Ajuste del IEPS para 2026

Como parte del Paquete Económico 2026, legisladores avalaron un aumento del llamado impuesto saludable en las bebidas saborizados, como refrescos (versión normal) y jugos industrializados, el cual pasará de 1.6451 pesos por litro en 2025 a 3.0818 pesos para 2026.

Además, por primera vez, las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales —como las versiones light, cero o dietéticas— tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro. Cabe destacar que éste se ajustó a la baja, porque la propuesta de la Secretaría de Hacienda era de 3.0818 pesos por litro.

Ante este escenario, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) anticipó, en semanas pasadas, que los ajustes al IEPS implicarían un aumento en los precios de los refrescos de hasta 15 por ciento.