Edith Encalada y Nura Francis reciben Galardón Especial de Honor en Plaza de las Estrellas

Reafirman compromiso social de llevar esperanza y alegría a los hogares

Concluyeron exitosa gira de actividades, destacando su labor altruista en el Juguetón de TV Azteca



Ciudad de México.- La cantante Edith Encalada y su hija, Nura Francis, consolidaron su paso por la capital del país con una exitosa gira de actividades, destacando por su labor altruista en el Juguetón de TV Azteca y siendo distinguidas con el Galardón Especial de Honor en la emblemática Galería Plaza de las Estrellas.

Voces por la niñez en el Juguetón

Como parte central de su visita, las artistas quintanarroenses hicieron vibrar el escenario del Juguetón de TV Azteca. Entonando con emoción las inmortales canciones de Juan Gabriel, Edith y Nura motivaron con sus voces la recaudación de juguetes destinados a millones de niños mexicanos en situación vulnerable. Con esta presentación, amenizada por el legado musical del «Divo de Juárez», reafirmaron su compromiso social de llevar esperanza y alegría a los hogares que más lo necesitan el próximo Día de Reyes.

Noche de estrellas y lazos afectivos

La ceremonia de honor tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el Paseo de las Luminarias, bajo la conducción de Eduardo Narváez. La velada honró la excelencia periodística otorgando la Luminaria de Oro al equipo de «De Primera Mano» (Imagen TV): Gustavo Adolfo Infante, Lalo Carrillo, Érika González, y sus productores Laura Flores y Mario Castillejos.

Destacó especialmente la presencia de la conductora Addis Tuñón, quien, además de ser galardonada, celebró un vínculo especial con la cantante, pues es la madrina de su EP titulado “México, Mariachi & Tequila”.

Entre los invitados especiales también asistió la actriz Jacqueline Goldsmith, apoyando también el lanzamiento del joven talento Santiago Lira, y Eduardo Abelardo, presidente de la fundación “Galardones Mundo Mágico”.

Homenaje a Juan Gabriel: Tercer Micrófono de Oro para ambas cantantes

Este galardón en Plaza de las Estrellas corona un 2025 inolvidable que marca un hito en sus carreras: tanto Edith Encalada como su hija Nura Francis recibieron su tercer Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, presidida por la doctora Rosalía Buaún Sánchez.

Este prestigioso premio compartido reconoce la excelencia del álbum “Homenaje a Juan Gabriel”, una producción donde Edith Encalada rinde el tributo más fiel y respetuoso al «Divo de Juárez». La obra destaca por contar con el acompañamiento original del Mariachi Alma de Juárez y el aval oficial de su hijo Iván Aguilera, consolidando a Edith como la principal intérprete que mantiene vivo el sonido auténtico y el legado del ídolo de México.

“Es un honor recibir este galardón de manos de Eduardo Narváez y mi madrina Addis Tuñón, acompañada de mi esposo Yamil Francis y, sobre todo, de nuestra hija Nura. Haber cantado para el Juguetón y estar en este recinto que guarda mi historia desde 2017 hace que este año sea inolvidable”, expresó Edith Encalada, recordando también con cariño a su fallecida madrina Carmen Salinas, en cuyo estudio grabó parte de sus éxitos.