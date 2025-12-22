Gobierno del Edomex libera 11 predios y agiliza obras del Plan Integral Oriente

Avances sustantivos durante 2025

Se aceleran obras de salud e infraestructura social, en beneficio de 10 millones de habitantes de 10 municipios

Toluca, Estado de México.– El Plan Integral para el Oriente del Estado de México registra avances sustantivos durante 2025 con la desincorporación y autorización de 11 predios estratégicos, un proceso coordinado por el Gobierno Federal, del Estado de México y municipios, que ha permitido la aceleración de obras prioritarias en materia de salud, desarrollo social e infraestructura urbana en la región.

La liberación de suelo mediante procesos de desincorporación se ha convertido en un eje clave para agilizar proyectos de alto impacto social. Como resultado de estas acciones, durante 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió cuatro predios, lo que permitió la puesta en marcha y entrega de infraestructura médica estratégica:

UMF Plus, sustitución de la UMF No. 93 Cerro Gordo, en Ecatepec

Hospital General Regional de Chimalhuacán

Hospital General de Chicoloapan

Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec

A estos avances se sumarán cinco predios —cuya formalización ampliará la red de servicios de salud y atención social— para la construcción de:

CECI Chalco

CECI Nezahualcóyotl

CECI Tlalnepantla

CECI Valle de Chalco

UMF Plus Valle de Chalco

Asimismo, el Gobierno del Estado de México ingresó dos predios más a la Legislatura local, a fin de obtener la desincorporación de los mismos, se trata de los terrenos para la Unidad Medico Familias Plus Chalco y el Hospital General Regional Nezahualcóyotl, lo que permitirá la continuidad y ampliar las acciones del Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente.

Además, esta coordinación entre la Federación, el estado y los municipios de Chimalhuacán, Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, permite que otros proyectos avancen, entre ellos, la creación de cuatro Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus, seis Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), una sala de hemodiálisis y un hospital regional, lo que garantiza la continuidad de las acciones del Plan y la ejecución de nuevas obras en los próximos meses.

Con la gestión, liberación y ordenamiento jurídico de terrenos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se posiciona como pieza clave para impulsar proyectos y acelerar inversiones, al sentar las bases administrativas y legales para llevar infraestructura social y de salud a donde más se necesita.

DGA entrega 40 toneladas de alimento para michis y lomitos

Toluca, Estado de México.– Como un acto de amor y solidaridad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó 40 toneladas de alimento y apoyos recolectados durante la campaña “¡Ponte Croquet@!”, en beneficio de 185 asociaciones protectoras y rescatistas de animales en el Estado de México.

La mandataria estatal agradeció la participación ciudadana, así como la colaboración del Sistema Mexiquense de Medios Públicos y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), que hicieron posible esta colecta a favor del bienestar animal.

“Hoy la generosidad de las y los mexiquenses se transforma en alimento y en un abrazo que abriga y reconforta a los peluditos que fueron rescatados de las calles. Agradezco de todo corazón cada bulto de croquetas, cada cobija, cada camita y cada suéter donado, porque compartir un poco de lo que tenemos mejora la vida de nuestros amigos de cuatro patas”, expresó Delfina Gómez Álvarez.

Refirió que los apoyos mejorarán las condiciones de vida de 8 mil 175 perritos y gatitos rescatados. Además, informó que, en un año, la participación ciudadana ha permitido la recolección de más de 82 toneladas de alimento en beneficio de más de 15 mil seres sintientes y cerca de 400 asociaciones.

“Para el Gobierno del Estado de México, el bienestar animal forma parte de la justicia, del desarrollo humano y de la construcción de la paz, porque proteger a quienes no tienen voz da cuenta de una sociedad más responsable y empática”, señaló.

La gobernadora reiteró que se impulsa una política integral de bienestar animal mediante la estrategia CERA, la promoción de la adopción responsable con aliados estratégicos como el Club Deportivo Toluca, a través de la iniciativa “La Mejor Jugada es Adoptar”.

También destacó las ferias y jornadas de adopción, así como la operación de Centros de Bienestar Animal y Caravanas que brindan servicios veterinarios en distintas regiones de la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la protección de los seres sintientes y reafirmó su compromiso de fortalecer estas acciones en favor de una sociedad más justa y solidaria.