Gusttavo Lima estrena carrera internacional con «Vagabundo»

Cantante, compositor y multiinstrumentista

Una colaboración inédita con Luis Fonsi, la voz de «Despacito»

El cantante, compositor y multiinstrumentista Gusttavo Lima, uno de los artistas más

populares e influyentes de Brasil, inicia su carrera internacional con la canción inédita

«Vagabundo», una colaboración con el cantante puertorriqueño ganador del Grammy Latino Luis Fonsi.

En esta canción Gusttavo interpreta versos en portugués y español. El tema llega acompañado con un videoclip grabado en Miami Beach, en Estados Unidos. Una verdadera fiesta latina, el video oficial de «Vagabundo» transmite la atmósfera bailable y la frescura de una celebración a la orilla del mar. Con referencias a la cumbia mezcladas con el sertanejo moderno, «Vagabundo» es una pista vibrante, de ritmo bailable.

La producción musical está firmada por Ender Thomas y Robbie Meza.

El clip, dirigido por Guillermo Figueredo, incorpora los símbolos brasileños marcados

por el churrasco, los biquinis de fama global y la energía solar – al escenario de Miami Beach, formando una estética visual que conversa con la comunidad latina en todo el mundo. «¡Grabar con Fonsi fue maravilloso! ¡Creo que la música es un lenguaje universal y

vamos, con ‘Vagabundo’, a conectar a Brasil, Puerto Rico y la comunidad latina alrededor del mundo! Estoy muy feliz de traer este éxito que, con toda certeza, es un paso más en mi

trayectoria», dice Gusttavo Lima.

«No es secreto que me encanta colaborar con otros artistas, y tener la oportunidad de

trabajar con Gusttavo en una canción tan especial como ‘Vagabundo’ fue una de esas lindas

sorpresas por las que estoy realmente agradecido. Es un artista que admiro desde hace

mucho tiempo. Todo fluyó perfectamente, y lo que más me gusta es que estamos uniendo

nuestras raíces y nuestra cultura a través de la música. Espero de corazón que todos

disfruten de la canción», comparte Luis Fonsi.

Gusttavo Lima es conocido en el exterior por canciones que traspasaron las barreras

nacionales, como el éxito «Balada Boa», y por insertar referencias latinas en sus canciones, el artista, por primera vez, presenta una canción pensada para el mercado internacional.

Construyó una carrera marcada por éxitos desde su debut en 2010 con el álbum Inventor

dos amores. Con éxitos como «Balada Boa», «Gatinha Assanhada» y «Apelido Carinhoso»,

conquistó las listas brasileñas y extranjeras, llevando el sertanejo a países de Europa,

Estados Unidos y América Latina. A lo largo de los años, acumuló discos de oro y platino,

giras históricas, récords de público y transmisiones en línea, como el live que batió récords

mundiales en 2020.

Además de la música, expandió su presencia creando el festival Buteco, que se consolidó como uno de los mayores eventos del género en el país. Con más de 15 años de carrera, Gusttavo Lima sigue reinventándose en grandes proyectos actuales: Paraíso Particular (2023), Embaixador Acústico (2024) y el más reciente Feito à Mão (2025), en el que regresa a sus orígenes en un formato intimista.

Reconocido por su carisma y versatilidad, suma números impresionantes en el entorno

digital: más de 45 millones de seguidores en Instagram, 21 millones de suscriptores en

YouTube y 17 mil millones de visualizaciones – consolidándose como uno de los artistas más influyentes del país. El avance global es un paso natural en la carrera del artista inquieto e innovador, que siempre buscó lo nuevo, miró hacia adelante y pavimentó el camino de la música sertaneja hacia los focos mundiales.

El clip, dirigido por Guillermo Figueredo, incorpora los símbolos brasileños marcados por el churrasco, los biquinis de fama global y la energía solar – al escenario de Miami Beach, formando una estética visual que conversa con la comunidad latina en todo el mundo.