Clínica Hospital del ISSSTE en Colima reinicia actividades de quirófanos

Con exitosas cirugías

– En el “Dr. Miguel Trejo Ochoa” se realizó una cesárea a paciente de 35 años y una neurocirugía a un hombre de 70 años

Personal médico de la Clínica Hospital (CH) «Dr. Miguel Trejo Ochoa» en Colima, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, reiniciaron las actividades de dos salas de operación y una de expulsión, cuyos espacios fueron intervenidos mediante el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos.

El director de la CH «Dr. Miguel Trejo Ochoa”, Manuel Nicanor Caballero Sevilla, informó que estas áreas se estrenaron con la realización de una cesárea a una paciente de 35 años y una neurocirugía a un hombre de 70 años, a quien se le practicó un procedimiento de fijación transpedicular lumbar, cirugía para estabilizar vértebras, por lo que se demuestra, aseguró, que las y los derechohabientes podrán ser beneficiados con atención oportuna y de calidad.

“Para nuestra unidad el programa representa un compromiso tangible con la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y la consolidación del sistema de salud que nuestro país está construyendo. La apertura de los quirófanos es de gran ayuda, ya que había muchos problemas que los inhabilitaban temporalmente y condicionaba a un mayor rezago quirúrgico. Gracias a estas modificaciones, los quirófanos estarán funcionando al 100 por ciento de su capacidad”, destacó.

El director de la CH detalló que el primer quirófano mide 16 metros cuadrados (m²), el segundo 12 m² y la sala de expulsión 20 m², y cuentan con una plantilla de 492 médicos, enfermeras, químicos, trabajadores administrativos, por mencionar algunos.

“Los quirófanos están equipados con máquina de anestesia, mesa de cirugía, aspirador gástrico, negatoscopio, monitor de signos vitales, microscopios de neurocirugía y de cirugía, torres de endoscopia y de laparoscopia, cuna de calor radiante e incubadora de traslado, entre otros equipos médicos. También se cuenta con cinco ambulancias básicas y una de alta tecnología, es decir, seis vehículos”, precisó.

Finalmente, Caballero Sevilla reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, que en esta CH beneficiará a 80 mil 300 derechohabientes, y señaló que con esta acción se percibe el fortalecimiento de la red hospitalaria.

“Gracias a este apoyo hemos podido avanzar en la modernización de áreas críticas de quirófano, optimizar flujos quirúrgicos y elevar los estándares de atención para nuestros derechohabientes. Este acompañamiento federal no solo mejora los resultados clínicos, también fortalece la confianza de la población en los servicios de salud”, apuntó.