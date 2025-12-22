Juan Solo: Una exitosa noche para cantar, sentir y celebrar

Con un lleno total, presentó su EP Bandera Blanca

Ofreció un concierto íntimo en Casa Cent’anni y anuncia nueva fecha

Por Arturo Arellano

El Music Hall de Casa Cent’anni se convirtió en el escenario perfecto para que Juan Solo viviera una de esas noches que se quedan en el corazón. El recinto, ubicado en Polanco, fue testigo de la energía, la cercanía y la emoción que caracterizan al cantautor mexicano, quien presentó su más reciente EP Bandera blanca ante un público que agotó todas las entradas.

“Fue una noche mágica. No conocía el lugar hasta que asistí a un concierto de Karla Breu y me encantó. Me conecté de inmediato con el sitio y convencí a mi manager de presentar aquí este nuevo proyecto. Estoy feliz porque marca una renovación en mi propuesta musical”, compartió Juan Solo.

El artista, que recientemente ha explorado con éxito el teatro musical, incluyó en su repertorio algunos covers que ha interpretado en los escenarios teatrales. “Descubrí en el teatro un mundo adictivo: el aplauso, el público tan cerca y los elencos que se vuelven familia. Participar en montajes como La chica del bikini azul o Mentiras me ha hecho crecer como artista y también ha mejorado mi canto. Estoy disfrutando esta etapa profundamente.”

Con más de trece años de trayectoria, Juan Solo vive un momento de madurez profesional. Tras haber llenado el Teatro Metropolitan con su gira Malquerido, el artista decidió dar un giro a su sonido: “Me enfrenté a la hoja en blanco y supe que necesitaba refrescarme. Ahora estoy explorando un sonido más indie, más libre, que me representa totalmente. Me gusta asumir riesgos y que la gente me descubra en nuevos géneros.”

Durante la velada, el público vibró con temas emblemáticos como Volvería, su colaboración con Karla Breu que alcanzó el primer lugar radial, además de nuevas canciones que reflejan su visión actual. “El reto más importante es seguir siendo honesto. Hoy hay mucha música, pero también muchas personas que conectan con lo que hago. Lo único que me toca es ser auténtico.”

El concierto cerró entre aplausos y promesas de volver pronto. Y así será: ante la enorme respuesta del público, Juan Solo anunció una nueva fecha para el 13 de febrero en el mismo recinto. “Será una oportunidad para vernos, abrazarnos y celebrar que la música sigue juntándonos.”