CSP destaca que México es el país de América Latina donde más creció la clase media

Pasó de 27.2% en 2018 a 39.6% en 2024

Programas para el Bienestar tendrán en 2026 una inversión social de un billón de pesos, lo que se suma al incremento al salario mínimo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México, con la Cuarta Transformación, es el país de América Latina donde creció más la clase media, ya que incrementó 12.4 por ciento, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al pasar de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024; el objetivo, señaló, es que siga la tendencia de aumento.

“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad ―le llama el Inegi― frente al 21.7 por ciento, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama Economía Moral. Programas de Bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Esto se suma a uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación: los 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que este crecimiento en la clase media se debe a que en el modelo de la transformación se construye una nueva política social y de derechos, bajo el pensamiento humanista de “por el bien de todos, primeros los pobres”, así como a través de los Programas para el Bienestar que pasarán de una inversión social de 845 mil millones de pesos (mdp) en 2025 a un billón de pesos en 2026. Aunado a que en materia laboral se ha incrementado el salario mínimo de 197 pesos diarios en 2022 a 260 pesos en 2024. Y a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

“Esa es en esencia la Transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia. ¡Que siga la Transformación!”, agregó.

El coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se considera clase media a aquellas personas que ganan más de 17 dólares, que es equivalente a 340 pesos diarios, y su incremento en México es resultado de una política económica y social de la Cuarta Transformación que también disminuyó de manera histórica la pobreza en más del 13 por ciento.

“Esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, añadió.

Inauguración de la rehabilitación de la costera Miguel Alemán

A través de un enlace desde Acapulco, Guerrero, a Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, detalló que la nueva Costera Miguel Alemán tiene tres componentes:

Movilidad segura para peatones y renovación urbana con la renovación de 2 mil 700 metros cuadrados (m2) de concreto hidráulico, 13 mil m2 de banquetas que se encontraban en mal estado, rehabilitación de 2 mil 300 m2 de guarniciones y mil 365 m2 de baldosas, instalación de 382 bolardos, 32 nuevos parabuses, 34 figuras lúdicas, renovación de la señalética vertical y horizontal, implementación de 11 cruces seguros y sustitución de 400 metros de drenaje.

Iluminación: instalación de 800 luminarias solares ecológicas, con lo que ha iluminado por completo la Costera, junto con Islas de luz.

Infraestructura verde y medio ambiente: instalación de 125 jardines de lluvia que equivalen a 2 mil 500 m2 de áreas verdes, 9 mil 20 m2 de pasto nuevo, plantación de 60 mil individuos nativos y 300 árboles, además se implementó riego automatizado en 11 km.

Puntualizó que el Marinabús que opera la Secretaría de Marina (Semar) ya funciona y realiza, todos los días, cuatro viajes entre el Zócalo y Puerto Marqués.

Cumple meta de entrega de trenes de pavimentación en Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió con la meta de entrega de trenes de pavimentación para los 10 municipios contemplados en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, al dar banderazo de salida a cuatro maquinarias que permitirán hacer obras de bacheo en Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, atendiendo así una de las necesidades más demandadas por las y los mexiquenses.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, anunció desde Texcoco, Estado de México.

Explicó que se trata de equipos de última generación para la repavimentación de calles, con los que se otorgó a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, la capacidad de realizar estos trabajos con personal de las propias secretarías de infraestructura municipales.