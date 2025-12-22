Dani Martín regresa con la fuerza de sus himnos para celebrar 25 años de carrera

27 de febrero en el Teatro Metropólitan

Este show apunta a reunir lo mejor de su carrera y sus lanzamientos más recientes

Dani Martín estará de regreso en México para ofrecer un concierto inolvidable en el Teatro Metropólitan este 27 de febrero. Este show apunta a reunir lo mejor de su carrera: sus grandes éxitos, sus lanzamientos más recientes y la fuerza de su legado para celebrar en grande los 25 años de trayectoria.

¡Dani Martín está más imparable que nunca! Tras arrancar su gira con una serie de conciertos en España, donde cuenta con diez shows sold out -en tiempo récord-, en el mítico Movistar Arena de Madrid, continúa con la gira 25 P*T*S AÑOS para celebrar su trayectoria, ¡y ahora en México!

25 años de trayectoria: desde El

Canto del Loco hasta Dani Martín

El cantante español está de fiesta con todos sus fans, por ello, este concierto promete ser una experiencia irrepetible que revivirá los himnos que marcaron a toda una generación. La última visita del artista a México fue en 2018, con entradas agotadas, y esta nueva cita promete superar todas las expectativas.

A lo largo de toda su carrera, ha mantenido una identidad sonora que combina intensidad, nostalgia y autenticidad, posicionándolo como un artista capaz de trascender generaciones. Dani Martín se ha consolidado como uno de los referentes del pop rock en español, fusionando la energía del rock con la sensibilidad melódica del pop.

OCESAfact: Marcó historia al convertirse en el primer artista español en organizar una residencia de 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid, todos agotados con anticipación.

El cantautor cuenta con éxitos en su carrera de solista como “Cero”, “Qué Bonita la Vida” y “Los Huesos”. Por otro lado, también creó himnos generacionales en los 2000’s con El Canto Del Loco, entre ellos destacan “Zapatillas”, “Besos”, “La Madre de José” y “Puede Ser” con Amaia Moreno.

El intérprete se ha posicionado como uno de los artistas más importantes de los últimos 25 años de España. Su voz ha marcado generaciones, desde su etapa como líder y compositor en El Canto Del Loco hasta lo que hoy se ha convertido su carrera de solista. Al momento cuenta con distintos reconocimientos, entre los que cabe destacar: 10 premios de Los 40 Principales, 2 premios Ondas, Premio de la Música a la Mejor Gira y varios premios MTV, entre ellos, el MTV Europe Music Awards al Mejor Artista Español.

Disfruta de una experiencia única que combina sus últimos lanzamientos con los himnos que marcaron generaciones. ¡No te pierdas la gira 25 P*T*S AÑOS! Disfruta de la Venta General a través de Ticketmaster y ¡Prepárate para vivir una noche épica llena de emociones!