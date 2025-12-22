La Cita con la Eternidad: Kylian Mbappé y la Conquista de América

Con 27 años recién cumplidos

El capitán indiscutible de la selección francesa se alista para la hazaña

Por Arturo Arellano

El fútbol, en su caprichosa narrativa, suele reservar sus mejores capítulos para aquellos que no temen reescribirlos. Kylian Mbappé, a sus 27 años —recién los cumplió el 20 de diciembre—, ya no es el niño prodigio que deslumbró en las estepas rusas, ni solo el guerrero solitario que cargó a su nación en la final de Qatar. Hoy, de cara a la Copa del Mundo de México, Canadá y EEUU 2026, Mbappé es el «Patrón». El capitán indiscutible que, tras sellar su boleto a la justa mundialista con un desempeño autoritario en las eliminatorias europeas ante Ucrania el pasado noviembre, mira hacia México, Estados Unidos y Canadá con una sola obsesión: la inmortalidad deportiva.

El sorteo celebrado hace apenas dos semanas en Estados Unidos no fue benévolo, pero sí prometedor para el espectáculo. El destino ha querido que el Grupo I sea el escenario de una batalla de estilos: la Francia de Mbappé deberá medir fuerzas contra la potencia física de Senegal, la Noruega de Erling Haaland —en un duelo individual que paralizará al planeta— y el ganador del Repechaje Intercontinental (posiblemente Bolivia, Irak o Surinam). No es un grupo de transición; es una declaración de guerra futbolística desde el día uno.

El peso del brazalete

y una nueva era

La versión 2025 de Kylian Mbappé es distinta. Su consolidación en el Real Madrid y la asunción de la capitanía en la selección francesa tras el retiro de leyendas como Hugo Lloris, Raphaël Varane y Antoine Griezmann, han forjado un carácter más templado. Ya no se trata solo de su velocidad supersónica, sino de su influencia total en el juego.

«He madurado como capitán; busco ser un unificador», es el mensaje que transmite el ’10’ en cada concentración. Y lo demostró en la fase de clasificación del Grupo D. Cuando el equipo necesitaba certidumbre, su figura aparecía. El triunfo decisivo contra Ucrania no fue solo un resultado, fue un mensaje: Francia no va a Norteamérica de paseo. Con un Didier Deschamps dirigiendo su cuarto mundial consecutivo, la simbiosis entre entrenador y capitán es el pilar sobre el que se sustenta el sueño del tricampeonato.

Cronología de una leyenda:

Desde Moscú hasta Lusail

Para entender la magnitud de la presión que recae sobre Mbappé en 2026, es imperativo rebobinar la cinta de sus hazañas mundialistas, una colección de momentos que la mayoría de los mortales no logra en toda una vida.

Rusia 2018: La eclosión

del fenómeno francés

Con solo 19 años, Kylian irrumpió en la escena global con la insolencia de los elegidos. Su cabalgata ante Argentina en octavos de final, donde dejó sembrados a rivales a 37 km/h, fue su carta de presentación. En la final contra Croacia, su gol desde fuera del área no solo selló el título, sino que lo convirtió en el segundo adolescente en la historia en marcar en una final de Copa del Mundo, emulando a O Rei Pelé. Terminó el torneo con 4 goles y el premio al Mejor Jugador Joven. Francia era campeona, y el mundo conocía a su nuevo rey.

Qatar 2022: La batalla

de un solo hombre

Cuatro años después, la narrativa cambió. Francia llegó a la final mermada y superada tácticamente por la Argentina de Messi durante 80 minutos. Fue entonces cuando Mbappé protagonizó, quizás, la actuación individual más impactante en la historia de las finales. En un lapso de 97 segundos, anotó dos goles para resucitar a un equipo muerto. En la prórroga, volvió a marcar para completar un hat-trick legendario, algo que no se veía desde el inglés Geoff Hurst en 1966. Aunque Francia cayó en los penales, Mbappé se llevó la Bota de Oro con 8 tantos y la certeza de que, incluso en la derrota, él era el mejor jugador del planeta.

Expectativas 2026: A la

caza de Miroslav Klose

La próxima Copa del Mundo presenta un aliciente estadístico que tiene a los historiadores del deporte con la calculadora en mano. Kylian Mbappé suma 12 goles en Mundiales. El récord histórico absoluto pertenece al alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

Las matemáticas son simples pero la misión es titánica: Mbappé necesita 5 goles para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos.

El primer obstáculo será superar la marca nacional de Just Fontaine (13 goles), algo que podría lograr en el partido inaugural. Con un formato expandido a 48 equipos que podría llevar a los finalistas a jugar hasta ocho encuentros, las probabilidades están a su favor. Sin embargo, la expectativa colectiva pesa más que la individual.

Francia llega como cabeza de serie y máxima favorita junto a Brasil y España. Se espera que Les Bleus dominen su sector y superen el desafío físico y táctico para instalarse en las rondas finales. Cualquier resultado que no sea alcanzar las semifinales será considerado un fracaso para una generación que rebosa talento con nombres como Camavinga, Tchouaméni y Saliba respaldando a su estrella.

El escenario está listo. El Estadio Azteca, el SoFi Stadium o el MetLife esperan. Kylian Mbappé no viaja a Norteamérica solo para jugar fútbol; viaja para reclamar su lugar definitivo en el Olimpo, para enterrar los fantasmas de Qatar y para demostrar que, en la tierra de las oportunidades, él es la certeza más absoluta.

El Lado B del Astro Francés

-El Niño «Donatello»: En el vestuario, sus compañeros le apodaron «Donatello» por su supuesto parecido con el personaje de las Tortugas Ninja. Es un apodo que él acepta con humor y que se ha vuelto icónico entre la afición.

-Generosidad de Campeón: Tras ganar el Mundial de 2018, Mbappé donó íntegramente sus ganancias del torneo (aproximadamente 400,000 euros) a la asociación Premiers de Cordée, que organiza actividades deportivas para niños hospitalizados.

-Pudo ser León o Zorro: Aunque es el ícono de Francia, Kylian pudo haber jugado para Camerún (país de su padre Wilfried) o Argelia (país de su madre Fayza). Eligió Francia, su lugar de nacimiento.

-El Autógrafo de Zizou: Una de las anécdotas favoritas de su infancia es que el primer autógrafo que pidió en su vida fue a Zinedine Zidane. Años después, sería Zidane quien lo recibiría en Valdebebas para intentar ficharlo por el Real Madrid siendo un niño.

-Récord de Finales: Es el único jugador en la historia del fútbol que ha marcado 4 goles en finales de la Copa del Mundo (1 en 2018, 3 en 2022), superando a leyendas como Pelé, Vavá, Geoff Hurst y Zinedine Zidane, quienes tienen 3.

-Obsesión Europea: De niño, su «juguete» favorito no era un balón cualquiera, sino una réplica de cartón de la Copa de la Champions League que guardaba celosamente en su habitación, cuyas paredes estaban forradas con pósters de Cristiano Ronaldo.

La travesía mundialista

Tras el sorteo que emparejó a Les Bleus en el Grupo I, la maquinaria de Didier Deschamps comienza a trabajar. Ya sin Antoine Griezmann, el «cerebro» de la última década, Francia ha mutado hacia un equipo más vertical, físico y letal. A continuación, el desglose táctico de lo que veremos en Norteamérica.

El Grupo I: «El Grupo de la Dinamita»

Aunque Francia es la favorita unánime, el sector esconde trampas mortales. No es un grupo de la muerte clásico por nombres históricos, sino por estilos contrapuestos y potencia de fuego.

-Francia: La candidata al título. Su reto será romper defensas cerradas sin la creatividad de Griezmann.

-Noruega: El rival a vencer. El duelo Mbappé vs. Haaland será el cartel principal de la fase de grupos. Noruega ya no es solo Haaland y Odegaard; han solidificado su defensa en las eliminatorias, encajando solo 3 goles en sus últimos 6 partidos oficiales. Su juego directo buscará explotar cualquier espacio que dejen los laterales franceses.

-Senegal: El factor físico. Los «Leones de Teranga», liderados por un maduro pero efectivo Sadio Mané y la explosividad de Nicolas Jackson (Chelsea) y Pape Matar Sarr (Tottenham), plantearán un partido de fricción en el mediocampo. Francia históricamente sufre contra equipos africanos que igualan su potencia atlética.

-Ganador del Repechaje (Bolivia/Irak/Surinam): En el papel, la víctima. Sin embargo, si es un equipo sudamericano como Bolivia, podría intentar ensuciar el juego. Francia usará este partido para rotar, pero la diferencia de goles será clave para asegurar el primer puesto.

La alineación:

El 11 de Gala

Sin Griezmann y con las «viejas glorias» retiradas, Didier Deschamps ha consolidado un 4-3-3 elástico que se convierte en 4-2-3-1 dependiendo de la fase defensiva. La gran novedad de 2025 ha sido la irrupción definitiva de Michael Olise y Bradley Barcola como socios de Mbappé.

Portería: Mike Maignan (AC Milan).

Defensa: Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool) y Theo Hernández (AC Milan).

Mediocampo: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid) y Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delantera: Michael Olise (Bayern Múnich) o Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter de Milán) y Kylian Mbappé (Real Madrid) capitán y estrella absoluta.