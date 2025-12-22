Clara Brugada preside entrega de viviendas a trabajadores del Metro

En Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco

Inversión de 324 millones de pesos en tres conjuntos habitacionales

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, realizó la entrega de vivienda a las y los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro) en el conjunto habitacional «Nextengo 73» en la alcaldía Azcapotzalco, para beneficiar directamente a 240 familias; además de realizar la entrega simultánea en Puerto Acapulco en Álvaro Obregón, y Añil en Iztacalco, para sumar 309 viviendas, con una inversión total de 324 millones de pesos.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno destacó que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho fundamental que abre la puerta a otros beneficios sociales. Enfatizó el compromiso de su administración por dignificar la vida de quienes operan el «corazón de la movilidad» de la capital, resaltando que bajo su gestión, se han cambiado las reglas de operación para garantizar espacios amplios y acabados de calidad.

«Decidimos para 2025 y 2026 duplicar el presupuesto en vivienda. Le hemos apostado a tener, al final de nuestro periodo de gobierno, en 2030, 200 mil acciones de vivienda para la ciudad», afirmó.

Agregó que «lo primero que hicimos llegando al gobierno de la ciudad fue pedir que se cambiaran las reglas de operación de la Secretaría de Vivienda y que nunca más construyamos viviendas menores a 60 metros cuadrados».

Sobre la ubicación y la gentrificación, mencionó que «no queremos que la población se aleje a las periferias, queremos que estén en lugares céntricos, donde haya conectividad… Necesitamos que la política de vivienda de la ciudad sea cercana a donde trabajan los pobladores y que no permitamos gentrificación».

*»Hacemos justicia territorial porque tenemos que construir vivienda en los lugares que a lo mejor consideramos intocables… Allí donde hay que construir, es en los mejores lugares de la ciudad»*, destacó.

En cuanto al control de rentas, refirió que «estamos ahorita elaborando la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables, hoy está establecido que no puede aumentar la renta más allá de lo que aumenta la inflación».

El nuevo conjunto habitacional entregado a los trabajadores del Metro cuenta con ecotecnologías de vanguardia, que incluyen calentadores solares y sistemas ahorradores de energía, planta de tratamiento de aguas residuales, así como sistema de captación pluvial para reutilización en inodoros y riego.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno exhortó a las y los nuevos habitantes a construir comunidad; «la vivienda no acaba con tener casa nueva, sino con una convivencia nueva. Hay que poner reglas de convivencia y que esta gran obra se mantenga así o mejor en los próximos años, así que les deseo lo mejor, les doy un fuerte abrazo. Abracen a su familia, festejen y celebren la vida y su vivienda nueva y recuerden que la Ciudad de México está para servirles a ustedes. Muchas gracias ¡que viva la vivienda social! ¡que viva el Metro! ¡que vivan los trabajadores del Metro!, concluyó.

Por su parte, el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno se está consolidando la política de vivienda social más fuerte en la historia de la ciudad. *»Garantizamos el derecho a la ciudad y no entendemos esta tarea como un negocio»*, señaló Muñoz, tras informar que la actual administración cerrará el año con cifras récord, con cerca de 5 mil viviendas terminadas y 20 mil créditos de mejoramiento otorgados. Informó que esta semana se entregaron 340 viviendas en total, sumando proyectos en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco, y mencionó que se están revirtiendo los efectos del encarecimiento del suelo de administraciones pasadas.

El representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metreo, Fernando Espino Arévalo, reconoció el apoyo del gobierno local para cristalizar el sueño de sus agremiados. Refirió que el conjunto Nextengo 73″cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y captación pluvial, calentadores solares y alumbrado LED, áreas de juegos, salón de eventos y rampas de accesibilidad, agradeciendo por la entrega de 240 departamentos de 65 metros cuadrados para las y los trabajadores dek Metro.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, dio la bienvenida a las nuevas familias y celebró que la vivienda social hoy sea sinónimo de patrimonio de alta calidad. «Estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano para que la vivienda digna sea el motor de la transformación en nuestra alcaldía», declaró.

El evento concluyó con la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiarias. Carmen Tejeda González, trabajadora del Metro, agradeció a nombre de sus compañeros: «Hoy recibimos espacios que representan tranquilidad y un futuro seguro para nuestras familias».