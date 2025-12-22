La UAEMéx llama a reforzar cuidados para prevenir enfermedades respiratorias en invierno

Carlos Wilfrido Mota Valdés, responsable del área de Medicina General de la CMS, recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación rica en vitaminas

Toluca, Méx.- Carlos Wilfrido Mota Valdés, encargado del área de Medicina General de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

El especialista señaló que con el descenso de temperaturas aumentan los casos de resfriado común, influenza y neumonía, afectaciones que impactan con mayor fuerza a grupos vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

Subrayó que para disfrutar de la época decembrina sin contratiempos, es indispensable adoptar hábitos preventivos simples, pero efectivos. Entre ellos, vestir varias capas de ropa que protejan cabeza, cuello y manos, así como evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que el organismo requiere un periodo de adaptación para no debilitar su sistema de defensas.

Mota Valdés enfatizó que una alimentación equilibrada juega un papel clave en la protección del sistema respiratorio. Recomendó fortalecer la ingesta de vitaminas C, D, A y E, así como mantener actividad física regular —dentro o fuera del hogar— para mejorar la circulación y favorecer el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Asimismo, advirtió que ante síntomas como fiebre o tos persistente, lo más adecuado es evitar la automedicación y acudir a valoración profesional, pues sólo el personal médico puede determinar el origen del malestar y el tratamiento correcto.

Entre otras medidas, llamó a garantizar una ventilación adecuada al utilizar calefactores o braseros para prevenir posibles intoxicaciones por monóxido de carbono.

Finalmente, Carlos Wilfrido Mota Valdés destacó que la prevención es la herramienta más eficaz para cuidar la salud durante los meses fríos. “La salud se construye día a día con responsabilidad; es un esfuerzo colectivo para promover el bienestar”, concluyó.